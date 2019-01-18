Kimyasal Deposundaki Gaz Sızıntısını Güvenlik Görevlileri Fark Etti
1 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kimyasal madde üretimi yapılan iş yerinde 2 kimyasalın karışması sonucu ortaya çıkan zehirli gaz, güvenlik görevlilerinin durumu fark etmesiyle, itfaiye tarafından temizlendi.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde kimyasal madde üretimi yapılan iş yerinde 2 kimyasalın karışması sonucu ortaya çıkan zehirli gaz, güvenlik görevlilerinin durumu fark etmesiyle, itfaiye tarafından temizlendi.
Olay, saat 06.00 sıralarında Zafer Mahallesi
'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'ndeki kimyasal üretimi yapılan iş yerinde yaşandı. İddiaya göre iş yerinden dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlileri, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 kimyasal gazın karışması sonucu ortaya zehirli gaz yayıldığını belirledi. Hemen gazın çevreye yayılmaması için müdahalede bulundu. Polis
ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Zehirli gaz, işyerinden kısa sürede boşaltıldı. İtfaiye
ekipleri ayrıca kazanlara da köpükle müdahalede bulundu. Polis ve itfaiyenin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
- Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:15 Kaynak: DHA
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