KİMYASAL GÜBRE FABRİKASINDA GAZ SIZINTISI; 2 İŞÇİ ÖLDÜ, 13 İŞÇİ ZEHİRLENDİ - YENİDEN - Son Dakika
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KİMYASAL GÜBRE FABRİKASINDA GAZ SIZINTISI; 2 İŞÇİ ÖLDÜ, 13 İŞÇİ ZEHİRLENDİ - YENİDEN

13.05.2022 19:05

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü kısımda bulunan kimyasal gübre üretim fabrikasında yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle 2 işçi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 13 işçi de zehirlendi.

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü kısımda bulunan kimyasal gübre üretim fabrikasında yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle 2 işçi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 13 işçi de zehirlendi.

Olay, saat 16.30'da Döşemealtı ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 3'üncü kısımda bulunan kimyasal gübre üretim fabrikasında meydana geldi. Fabrikada gaz sızıntısından etkilenen işçilerin fenalaşması sonucu durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibinin sevk edildiği fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Gündüz vardiyasında çalışan ve gazdan az da olsa etkilenen işçiler ise fabrikadan çıktı.

Yoğun gaza maruz kalan Ferhat Ertuğrul (36) ve Emrah Yiğit (44) kaçmak için çıktıkları fabrika bahçesinde fenalaşarak yığıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalede bulunduğu 2 işçi de kurtarılamadı. Yoğun gaza maruz kalan 3 işçi tedavi için hastaneye sevk edilirken, 10 işçi ise ayakta tedavi edildi.

Savcılık ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

KİMYASAL GÜBRE FABRİKASINDA GAZ SIZINTISI; 2 İŞÇİ ÖLDÜ, 13 İŞÇİ ZEHİRLENDİ - YENİDEN
KİMYASAL GÜBRE FABRİKASINDA GAZ SIZINTISI; 2 İŞÇİ ÖLDÜ, 13 İŞÇİ ZEHİRLENDİ - YENİDEN
KİMYASAL GÜBRE FABRİKASINDA GAZ SIZINTISI; 2 İŞÇİ ÖLDÜ, 13 İŞÇİ ZEHİRLENDİ - YENİDEN
KİMYASAL GÜBRE FABRİKASINDA GAZ SIZINTISI; 2 İŞÇİ ÖLDÜ, 13 İŞÇİ ZEHİRLENDİ - YENİDEN

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KİMYASAL GÜBRE FABRİKASINDA GAZ SIZINTISI; 2 İŞÇİ ÖLDÜ, 13 İŞÇİ ZEHİRLENDİ - YENİDEN - Son Dakika


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SON DAKİKA: KİMYASAL GÜBRE FABRİKASINDA GAZ SIZINTISI; 2 İŞÇİ ÖLDÜ, 13 İŞÇİ ZEHİRLENDİ - YENİDEN - Son Dakika
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