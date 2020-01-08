Kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - BALIKESİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - BALIKESİR - Son Dakika

Kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - BALIKESİR

6 saat önce

Balıkesir'de, Tekirdağ'dan yola çıktığı belirlenen bir kamyonette kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Balıkesir'de, Tekirdağ'dan yola çıktığı belirlenen bir kamyonette kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonetle Tekirdağ'dan Balıkesir'e akaryakıt kaçakçılığı yapılacağı bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, aracı bir süre takip ettikten sonra kent girişinde durdurdu. Araçta incelemelerde bulunan ekipler, kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ile bir aktarım pompasını ele geçirdi.

Kamyonetteki 3 kişi gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - BALIKESİR

Balıkesir, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dükkanına astığı yazı ile öğrenciler için bedava yemek kampanyası başlattı
Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika
18:52 Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika
18:51 Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (5) - Son Dakika
18:51 Trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi - Son Dakika
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç görüşmesi başladı - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 18:53:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kimyasal karışımlı 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - BALIKESİR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]