Kimyasal katliamların görgü tanığı: "Esed'e hesap sorulmasından ümidi kestik" - Son Dakika
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Kimyasal katliamların görgü tanığı: "Esed'e hesap sorulmasından ümidi kestik"

6 saat önce

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarını iç savaşın başından bu yana arşivleyen aktivist Mahmut Hamavi, Mart 2017'de Hama'nın Latamine ilçesine düzenlenen kimyasal saldırılara tanıklık ettiğini ve ilçe halkının rejimin hesap vereceğine dair umutlarının tükendiğini söyledi.

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarını iç savaşın başından bu yana arşivleyen aktivist Mahmut Hamavi, Mart 2017'de Hama'nın Latamine ilçesine düzenlenen kimyasal saldırılara tanıklık ettiğini ve ilçe halkının rejimin hesap vereceğine dair umutlarının tükendiğini söyledi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ), geçen hafta yayınladığı raporda, rejim güçlerinin, Mart 2017'de Latamne'ye düzenlediği hava saldırısında sarin ve klor gazı kullandığını belirtmesinin ardından saldırıların görgü tanıklarından Hamavi, AA'ya konuştu.

Hamavi, rejim güçleri ve destekçisi Rusya'nın Latamine ilçesine 9 binden fazla hava saldırısı düzenlediğini, bunların 3 bin 500'ünün varil bombasıyla, 18'inin kimyasal silahla düzenlendiğini söyledi.

Görgü tanığı, şöyle devam etti:

"(25 Mart 2017'de) Hedef alınmak istenen nokta Latamine hastanesiydi. Hastanenin önüne 2 varil düştü. Biri patlamadı. Diğeri sarin gazı içerikliydi. Gazın kokusu hastaneyi sardı. Cerrah Dr. Ali Derviş yaşamını yitirdi ve 20'ye aşkın sivil etkilendi."

Latamine ilçesinin güneyine 30 Mart tarihinde bir diğer kimyasal saldırının düzenlendiğine işaret eden Hamavi, "Rejimin helikopterleri ve savaş uçakları saldırı düzenliyordu. Sarin gazı yüklü bombayı atan uçak 06: 00'da Humus'un Şuayrat askeri havaalanından kalkış yapan rejime ait SU- 22 tipi savaş uçağıydı. Başlangıçta saldırıdan sadece 10-20 kişi etkilenmişti. Daha sonra bu sayı 70 ila 100'e ulaşmıştı." ifadelerini kullandı.

"Latamine halkı, suçluların ve katillerin adaletin önüne çıkarılacağından umutlu değil"

Esed rejiminin halen hesap vermediğini belirten Hamavi, "İmkanlarımız dahilinde topladığımız kanıtlar ile toprak örneklerini takdim ettik. Çok sayıda örnek, delil ve videolar, yetkili makamlara iletildi. Olaya tanık olanların ifadeleri alınarak KSYÖ'ya gönderildi. Latamine halkı, suçluların ve katillerin adaletin önüne çıkarılacağından umutlu değil. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, sivillere karşı yapılan bunca katliama karşı kınama raporu bile yayınlayamadı." şeklinde konuştu.

Esed rejiminin, KSYÖ'nün raporunu reddetmesinin çok doğal olduğunu belirten Hamavi, rejimin sadece Latamine ilçesinde 1500'den fazla sivili öldürdüğünü ve bunları kabul etmediğini sözlerine ekledi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), 8 Nisan'da Hama'nın kuzeyindeki Latamine ilçesinde Mart 2017'de düzenlenen kimyasal saldırının rejim güçlerince gerçekleştirdiğine ilişkin rapor yayınlamıştı. Raporda, sarin ve klor gazı kullandığı belirtilmişti.

Kimyasal katliamların görgü tanığı: Esed'e hesap sorulmasından ümidi kestik

Beşşar Esed, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 03:49 Kaynak: AA

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