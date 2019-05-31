Kimyasal kullanmadan zararlı sinekleri yok etmek için kadın çiftçilere eğitim verildi
1 saat önce
KARABÜK İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kadın çiftçilere eğitim vererek meyve ağaçlarına zarar veren sirke sineğine karşı mücadele başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:36 Kaynak: DHA
KARABÜK İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kadın çiftçilere eğitim vererek meyve ağaçlarına zarar veren sirke sineğine karşı mücadele başlattı. Sirke sineğinin, elma sirkesi kullanılarak hazırlanan tuzaklar ile kimyasal ilaç kullanılmadan yok edilmesi planlanıyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarafından hazırlanan 'Sirke sineğine karşı elma sirkesi' projesi, Cemaller Köyü'nde yaşayan Hayrettin Çalışkan isimli vatandaşın bahçesinde tanıtıldı. Kimyasal ilaç kullanımını asgari seviyeye düşürmeyi ve biyoteknik mücadele planlayan projenin ilk aşamasında kanadı noktalı sirke sineği ile mücadele için yapılması gerekenlar anlatıldı. Mücadelede en etkin olarak kullanılan biyoteknik bir mücadele yöntemi olan sirke tuzakları hazırlandı. Kadın çiftçiler, tekniğine uygun olarak şeftali ağaçlarına sirkeli tuzaklar kurdu.
ELMA SİRKESİ KULLANILIYOR
İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık
mücadelede elma sirkesinin kullanıldığını belirterek, "Sirke sineğine karşı elma sirkesi çok boyutlu bir proje. Hem insan sağlığında hem de mikrobiyolojik olarak sebze ve meyvelerin dezenfeksiyonunda aşırı olarak kullandığımız ve güncel olan bir ürün. Biz bunun devamlılığını sağlamak amacıyla bu projenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Amerika
'dan Avrupa
'ya ve Avrupa'dan hızlı bir şekilde ülkemize gelen bir zararlının birkaç yıl gibi bir süre içerisinde ilimize gelmesi bizim bu mücadele projesini başlatmamıza ana etken oldu. Bu projenin başarıya ulaşmasında en büyük özellik çiftçilere ve bizlere düşüyor. Bu mücadelede ana atken elma sirkesi. Çok fazla maliyetli olan bir ürün değil. Normal tuzaklar hazırlamak çok kolay. Birkaç tane ağacı dahi olsa bütün üreticilerimizin bunu uygulamasını ve bizlerle irtibatta olmalarını talep ediyorum" dedi.
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