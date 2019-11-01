Son Dakika Haberleri: Kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı

Kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı

7 saat önce

Kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandıHATAY - Hatay'da, bir firmaya ait kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı.

Kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı

HATAY - Hatay'da, bir firmaya ait kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı.

Olay, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle bir firmaya ait kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı. İhbar üzerine yangın noktasına gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. 4 itfaiye aracı, bir iş makinesi ve çok sayıda itfaiye erinin müdahalede bulunduğu yangın 3 saatin sonunda güçlükle söndürüldü.

Dorselerin içerisinde kimyasal maddelerin kül olduğu yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kimyasal madde dolu dorseler alev alev yandı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:21 Kaynak: İHA
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