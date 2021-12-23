Kimyasal madde taşıyan tanker devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Kimyasal madde taşıyan tanker devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL - Kuzey Marmara bağlantı yolunda virajı alamayan kimyasal madde yüklü tankerin devrilmesi ile meydana gelen kazada şoför yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kuzey Marmara bağlantı yolu Çatalca'dan Büyükçekmece İstikametinde Ahmediye mevkiinde meydana geldi. Yapıştırıcı yapımında kullanılan kimyasal madde yüklü tanker, Çatalca'dan Büyükçekmece istikametinde ilerlerken virajı alamayarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Tankerin devrilmesi ile içinde bulunan kimyasal madde yola döküldü. Meydana gelen kazadan dolayı bir şeridi trafiğe kapatılan Çatalca Büyükçekmece istikameti, tankerin kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Yola dökülen kimyasal maddenin zararsız olduğu belirtildi.