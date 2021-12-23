Devrilen tankere son anda yaptığı manevrayla çarpmaktan kurtuldu - Son Dakika

Devrilen tankere son anda yaptığı manevrayla çarpmaktan kurtuldu

İSTANBUL - Çatalca'da Kuzey Marmara bağlantı yolunda virajı alamayan kimyasal madde yüklü tankerin devrildi. O anları kaydeden sürücünün tıra çarpmamak için yaptığı maevra anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Çatalca'dan Büyükçekmece istikametinde seyir halinde bulunan kimyasal madde yüklü tankerin devrildiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Sürücünün yaralandığı kaza anı, yolda seyreden bir otomobilin sürücüsünün kayıt olan cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameralara yansıan görüntülerde, D-100 Karayolu'na bağlanmak için viraja giren TIR'ın devrildiği görülüyor. O anlar kaydeden sürücünün de devrilen TIR'a çarpmamak için son anda manevra yaptığı görülüyor.