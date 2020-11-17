Kimyasal madde yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Kimyasal madde yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

17.11.2020 23:18
Kimyasal madde yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan kimyasal yüklü kamyon devrildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan kimyasal yüklü kamyon devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada çevreye kimyasal maddeler saçıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bandırma-Balıkesir yolu Banvit mevkiinde 10 PJ 139 plakalı kimyasal bidonlarla dolu bir kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şoför yan yatan aracın içerisinden kendi imkanlarıyla çıktı. Olay yerine intikal eden 112 ekipleri yaralı şoförü hastaneye sevk edildi. Kaza mahalline gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekiplerince kimyasal maddelerin çevreye yayılımı güvenli hale getirildi. - BALIKESİR

Kimyasal madde yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Kimyasal madde yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Kimyasal madde yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Balıkesir, Kimyasal, Bandırma, Banvit, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kimyasal madde yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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