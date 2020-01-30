Kimyasal madde zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 işçi taburcu edildi - Son Dakika
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Kimyasal madde zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 işçi taburcu edildi

6 saat önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kimyasal madde zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 temizlik işçisi taburcu edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kimyasal madde zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 temizlik işçisi taburcu edildi.

Beyobası Mahallesi Sanayi Sitesi'nde belediyeye ait kamyona çöp boşaltırken fenalaşıp zehirlenme şüphesiyle Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan temizlik işçileri Mahmut Şahin, Mehmet Özer ile çöp aracının şoförü Hakkı Aslan'ın tedavileri tamamlandı.

Taburcu edilen görevlilerden Aslan, çöp kovalarını boşaltırken koku hissettiklerini söyledi.

Arkadaşlarının maskeleri bulunmasına rağmen kokudan etkilendiklerini, kendisinin de fenalaşmaya başladığını anlatan Aslan, "Diğer bir çöp bidonunda durduk ve koku ağırlaşmaya başladı. Yarım saat kadar çalışmaya devam ettik. Arkadaşlarda istifra ve gözlerde yanma belirtisi görülmeye başlandı. İşi bırakıp kendimizi hastaneye attık." diye konuştu.

Hastanede gerekli müdahalede bulunulup tahliller yapıldığını belirten Aslan, zehirlenmelerine neden olan çöp bidonlarının görevlilerce incelendiğini ifade etti.

Aslan, "Bizi zehirleyen maddenin ne olduğunu henüz bilmiyoruz." dedi.

Kimyasal madde zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 işçi taburcu edildi

Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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