Kimyasal madde zehirlenmesinde 14 kişi taburcu edildi

ERZURUM'da, kimyasal madde ile intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan İbrahim A.'nın (20) yaşam belirtisinin arttığı belirtildi. İbrahim A.'nın annesi ve kız kardeşinin de tedavisi sürerken, diğer 14 kişi ise taburcu edildi. İbrahim A.'nın Kemal Sunal tiplemesi ve dizileri arkadaşlarıyla uyarlayıp çektiği videoların Youtube'da milyonlarca kez izlendiği ortaya çıktı.

Olay, dün merkez Aziziye ilçesindeki Ilıca semtinde meydana geldi. Gülşah- İlhami A. çiftinin 4 çocuğundan İbrahim A., odasından çıkmayınca annesi şüphelendi. Odanın kapısını zorlayarak açan Gülşah A. ve kızı, İbrahim A.'yı baygın halde buldu. Aile hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Kimyasal madde ile intihara teşebbüs ettiği ileri sürülen İbrahim A., Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ona yardım eden aile üyelerinin de zehirlenme ihtimaline karşın AFAD ekipleri, adrese sevk edildi.

6 katlı bina boşaltıldı, polis apartman çevresini güvenlik şeridi çekerek kapattı. İbrahim A.'nın annesi ve kız kardeşi, apartman sakinleri ile beraber kimyasal maddeden etkilenen 3'ü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 16 kişi de aynı hastaneye götürüldü. Hastanenin acil servisi, tedbir amaçlı giriş ve çıkışlara kapatıldı.

YAŞAM BELİRTİSİ ARTTI

İbrahim A.'nın yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı tedavisi sürüyor. Vücudundaki zehirli maddenin etkisinin azaltılmaya çalışıldığı belirtilen İbrahim A.'nın tedaviye olumlu yanıt verdiği, yaşam belirtisinin arttığı ifade edildi. Anne Gülşah A. ile kızının ise tedbir amaçlı ilaçlı tedavisinin devam ettiği bildirildi. 3'ü sağlık çalışanı ve apartman sakinleri olmak üzere toplam 14 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinden itibaren acil servisin, gerekli sterilizasyon ve ölçümlerin yapılmasının ardından hasta alımına yeniden açıldığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hastanemiz Acil servisimize dün saat 16.00 sularında 20 yaşında erkek hasta, 112 ve AFAD ekipleri tarafından şüpheli madde maruziyeti nedeniyle getirildi. Hastanın yapılan ilk değerlendirmesi neticesinde şüpheli bir madde teması ve bu maddenin solunum yoluyla bulaşma ihtimaline karşı gerekli kontaminasyon tedbirleri çerçevesinde acil servis, kısa bir süre hasta kabulüne kapatıldı. Acil servisimize getirilen şahsın beraberinde olan şahıslar da alınan bu tedbirler kapsamında müdahale ve incelemeye alınmış vaka ve vakayla teması olan kişilere gerekli tedavi verilmiştir. Hastanemiz acil servisinde yapılan müdahalelerin ardından servisimizde gerekli sterilizasyon ve ölçümler yapılmış, mevcut hizmetini sorunsuz bir şekilde bugün itibariyle kaldığı yerden devam etmeye başlamıştır. Hastanemizin karantinaya alındığı ve hastaneye bir hafta gidilememesi konusunda sosyal medyadan yapılan yayınlar asılsızdır."

VİDEOLARI MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Bu arada, İbrahim A.'nın arkadaşlarıyla birlikte Kemal Sunal tiplemesi ve dizileri arkadaşlarıyla uyarlayıp çektiği videoların, Youtube'da milyonlarca kez izlendiği ortaya çıktı. İbrahim A.'nın yakınları, arkadaşları ve takipçileri sosyal medya hesabında yorumlar yaparak üzüntüsünü dile getirdi.