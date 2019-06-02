Son Dakika Haberleri: Kimyasal maddeden zehirlenen köpeği kurtarmak için seferber oldular
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kimyasal maddeden zehirlenen köpeği kurtarmak için seferber oldular

2 saat önce

Kimyasal maddeden zehirlenen köpeği kurtarmak için seferber oldular Avcılar'da fabrika bahçesine düşen temizlik aracı, solvent dolu varillere çarptı Devrilen varillerden sızan kimyasal madde, fabrikanın bahçesindeki köpeği zehirledi İSTANBUL - Avcılar'da fabrika bahçesine düşen temizlik...

Kimyasal maddeden zehirlenen köpeği kurtarmak için seferber oldular
Avcılar'da fabrika bahçesine düşen temizlik aracı, solvent dolu varillere çarptı
Devrilen varillerden sızan kimyasal madde, fabrikanın bahçesindeki köpeği zehirledi İSTANBUL - Avcılar'da fabrika bahçesine düşen temizlik aracı, solvent dolu varillere çarptı. Varillerden sızan kimyasal madde, bahçedeki köpeğin zehirlenmesin neden oldu. Fabrika çalışanları ve itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için seferber oldu
Edinilen bilgilere göre olay Avcılar Şehir Piyade Onbaşı Murat Şengöz Sokak'ta yaşandı. Park halinde bulunan Avcılar Belediyesi'ne ait temizlik aracı kayarak bir fabrikanın bahçesinde döştü. Fabrika bahçesinde solvent dolu varillere çarpan araç, varillerin devrilmesine neden oldu. Kaza sırasında devrilen varillerden sızan kimyasal madde, fabrika bahçesindeki köpeği zehirledi.
Kaza nedeniyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve fabrika personeli, zehirlenen köpeği kurtarmak için adeta seferber oldu. Yerde çırpınan köpeği su dökerek ayıltmaya çalışan bir fabrika çalışanın çabaları kameralara yansıdı. Köpeğin ağzını açmaya çalışan fabrika çalışanı, nefes almasını sağladı. Bu sırada itfaiye ekipleri de su dökerek köpeği kurtarma çabalarına yardım etti. Çabaların sonunda bir nebze ayılan köpek, fabrikanın başka bir bölgesine götürüldü.
Kimyasal maddeden zehirlenen köpeği kurtarmak için seferber oldular
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:47 Kaynak: İHA
İtfaiye, Avcılar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Temizlik aracı varillerin üzerine düştü! Kimyasal maddeden etkilen köpek için mahalleli seferber oldu Kocaeli'de feci kaza: 2 ölü, 4 ağır yaralı Malatya'da korkunç kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı Diyarbakır'da koca dehşeti! Çocuklarının yanında öldürdü, yol kenarına bırakıp kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 16:47:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kimyasal maddeden zehirlenen köpeği kurtarmak için seferber oldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]