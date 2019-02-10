Kimyasal Maddeleri Birbiriyle Karıştırırken Ölüyordu

FARKLI kimyasal maddeleri birbirine karıştırınca evde büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi.

FARKLI kimyasal maddeleri birbirine karıştırınca evde büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evde hasar oluşurken, yaralanan 29 yaşındaki kişi de hastanede tedavi altına alındı. Kimliği açıklanmayan kişinin evinde meydana gelen patlama çevrede de büyük korkuya yol açtı. Evin pencereleri ve camları havaya uçtu. Evde itfaiyeyle birlikte arama yapan emniyet güçleri, evini havaya uçuran kişinin siyasi ve terör bağlantısını gösteren herhangi bir delile ulaşamadı. Polis "Yaşanan patlamanın terör ve politik bir bağlantısı yok" dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı

Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak

CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Aday Tanıtım Toplantısında Sahneye Çıkmadı

Çipras'tan Erdoğan Açıklaması: Kıbrıs'ın Kaynaklarının Bütün Kıbrıslılara Ait Olduğunu Söyledim