Son Dakika Haberleri: Kimyasal Maddeleri Birbiriyle Karıştırırken Ölüyordu

Kimyasal Maddeleri Birbiriyle Karıştırırken Ölüyordu

1 saat önce

FARKLI kimyasal maddeleri birbirine karıştırınca evde büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi.

Kimyasal Maddeleri Birbiriyle Karıştırırken Ölüyordu, System.String[]
FARKLI kimyasal maddeleri birbirine karıştırınca evde büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle evde hasar oluşurken, yaralanan 29 yaşındaki kişi de hastanede tedavi altına alındı. Kimliği açıklanmayan kişinin evinde meydana gelen patlama çevrede de büyük korkuya yol açtı. Evin pencereleri ve camları havaya uçtu. Evde itfaiyeyle birlikte arama yapan emniyet güçleri, evini havaya uçuran kişinin siyasi ve terör bağlantısını gösteren herhangi bir delile ulaşamadı. Polis "Yaşanan patlamanın terör ve politik bir bağlantısı yok" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:20 

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