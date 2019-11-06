Son Dakika Haberleri: Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: "Beyaz fosfor Suriye'de kimyasal silah olarak kullanılmadı"
Son Dakika Güncel Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: 'Beyaz fosfor Suriye'de kimyasal silah olarak kullanılmadı'

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: "Beyaz fosfor Suriye'de kimyasal silah olarak kullanılmadı"

7 saat önce

BİRLEŞMİŞ Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Başkanı Fernando Arias, Suriye'nin kuzeydoğusunda beyaz fosfor bombası kullanıldığı yönündeki iddialara ilişkin, beyaz fosforun kimyasal silah olmadığını ve "Suriye'de kimyasal silah olarak kullanılmadığını" söyledi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü:

BİRLEŞMİŞ Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Başkanı Fernando Arias, Suriye'nin kuzeydoğusunda beyaz fosfor bombası kullanıldığı yönündeki iddialara ilişkin, beyaz fosforun kimyasal silah olmadığını ve "Suriye'de kimyasal silah olarak kullanılmadığını" söyledi.

BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Arias, Suriye'nin kuzeydoğusunda beyaz fosfor kullanıldığı iddialarına da cevap verdi.

Arias, "Beyaz fosfor, kimyasal silah değil ve kimyasal karakteri nedeniyle de kimyasal silah olarak kullanılamaz." dedi.

"Duman kamuflajı ya da aydınlatma için kullanılır"

Beyaz fosforun "duman kamuflajı yaratma ya da aydınlatma" için kullanıldığını ve kimyasal silahlar konvansiyonuna dahil olmadığını belirten Arias, "Beyaz fosfor Suriye'de kimyasal silah olarak kullanılmadı." diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzey doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın ardından terör örgütü YPG/ PKK yandaşı sosyal medya hesaplarında ve bazı medya organlarında, Türk ordusunun beyaz fosfor bombası ve uluslararası savaş hukukuna aykırı mühimmatlar kullandığı iddia edilmişti.

Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanan hiçbir mühimmat veya kimyasal silah kullanılmamaktadır." bilgisi paylaşılmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terör örgütünün kimyasal silah kullanarak bunun suçunu Türk ordusuna atmaya hazırlandığına ilişkin bilgiler geldiğini paylaşarak, " TSK'nin envanterinde kimyasal silah olmadığını" vurgulamıştı.

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:34 Kaynak: AA
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