Kimyasal ve nükleer tehdide karşı Mehmetçiğe üst düzey koruma

ABDULLAH DOĞAN/DENİZ AÇIK/SİNAN BALCIKOCA - Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırılara karşı eğitimlerin verildiği Konya, Eskişehir ve Yalova'daki askeri birlikler, Mehmetçiğin yanı sıra uçak, gemi, bina, araç ve teçhizattaki kirliliğin giderilmesinde etkin rol üstleniyor.

Envanterindeki ekipmanlarla her türlü KBRN saldırısına müdahale kabiliyetine sahip Konya'daki Savunma Özel Müdahale Birliği, kimyasal, biyolojik ve radyolojik kirlilik ortamında tehdidi bertaraf etme yetkinliği ile dikkati çekiyor.

Yüksek yerlilik oranındaki teçhizatla üst düzey koruma sağlayan, KBRN saldırılarına karşı müdahalede bulunan ve her türlü zehirli madde analizi yapma görevi yürüten birlik, zehirli gazın kirliliğinin türü, yoğunluğu ve kirlilik bölgesinin sınırlarını da tespit ediyor.

Birçok fonksiyon kazandırılan panoramik maske, Mehmetçiği tehlikelerden koruyor

TSK envanterine giren KBRN Savunma Dairesinin AR-GE ürünü panoramik koruyucu maske de geniş görüş açısı, elektronik ses yükselticisi, telsiz kullanma aparatı ve su içme tertibatı ile personele muharebe ortamında gazdan etkilenmeden faaliyetini sürdürme imkanı sağlıyor.

KBRN tatbikatı

"Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum" inancıyla muharebe koşulları oluşturularak yapılan eğitim tatbikatları ise gerçeğini aratmıyor.

Senaryoya göre, siperdeki askerlerin yakınına atılan gaz bombasına karşı teyakkuzda bekleyen personelin uyarısıyla Mehmetçik üst düzey koruma sağlayan maskelerini taktı. Alanı hızla terk etmeye çalışan ve maskesini takmakta geciken bir asker ise gazdan etkilendi.

Bayıldığı fark edilerek bacağına atropin iğnesi yapılan personel, özel sıhhi tahliye ekipmanlarıyla alandan uzaklaştırıldı.

Kimyasal harp maddesi olan bölgeyi belirleyen Savunma Özel Müdahale Birliği de kirliliğe maruz kalan askeri personel ve araçların temizlenmesini sağladı.

Keşif mangasının araziden alınan şüpheli numuneyi, Mobil Arazi Laboratuvarına intikalini sağladığı tatbikatta, kimyasal, biyolojik ve radyolojik analizlerin tamamı aynı anda yapılan yüksek teknolojiye sahip laboratuvarda süratle analiz edildi.

Mobil Arazi Laboratuvarı sayesinde birliklere zaman kaybetmeden gerekli aksiyonu gösterme imkanı sunuluyor.

F-16 KBRN tatbikatı

Birlik, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığındaki kimyasal harp maddesine maruz kalan F-16 savaş uçağının kirlilikten arındırılması tatbikatını da başarıyla gerçekleştirdi.

Senaryo gereği, katıldığı hava harekatında KBRN tehdidine maruz kalan F-16 jeti, iniş yaptığı pistte Hava Kuvvetleri KBRN Uzman Savunma Bölüğü tarafından karşılandı.

Ferdi koruyucu teçhizat ile donatılan bölüğün keşif ve numune alma timinin, Kimyasal Harp Maddesi Tespit Cihazı ile jetin üzerinde tehdit uyarısı almasının ardından hava aracı temizleme personeli harekete geçti.

Uçağın çevre güvenliğini almakla işe başlayan ekip, kokpiti açmaması için pilota uyarılarda bulundu, süreçle ilgili bilgilendirme yaptı.

MT16 Dekontaminasyon Sistemi aracılığıyla püskürtülen solüsyonla jetin temizlenmesinin ardından pilot, özel maske ve koruyucu elbiseyle uçaktan tahliye edildi.

"Toplu korunma sistemi" adı verilen, personelinin KBRN ortamında bile temiz bir alanda dinlenmesini sağlamak üzere kurulan birimde kirlilik kontrol sahası proseslerinden geçirilen pilot, yeniden harekata katılım sağladı.

"Vazifemiz, TSK personelini KBRN konularında yetiştirmektir"

TSK KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Albay, AA muhabirine, merkezin KBRN konularında savunma eğitimi veren özel birlik olduğunu söyledi.

KBRN savunma taburunun, Suriye bölgesinde görev yapan birliklere harekat desteği sağladığını anlatan Albay, "Tüm birliklerimize de KBRN savunma desteği sağlıyoruz. Vazifemiz, TSK personelini KBRN konularında yetiştirmektir. Harekat alanında keşif, temizleme ve koruma faaliyetlerini icra etmekteyiz. Keşifte, alınan numunenin mobil arazi laboratuvarı marifetiyle analizi yapılmaktadır. Savunmada, özel müdahale birliğiyle araç ve personel temizlemesi yapılmaktadır." diye konuştu.

"Birliğin, KBRN savunmasındaki kabiliyeti dikkati çekiyor"

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı KBRN Savunma Kısım Amiri Albay da Hava Kuvvetleri Komutanlığının tüm hava şartlarında ve KBRN ortamında her türlü görevi icra edebilme kabiliyetine sahip olduğunu dile getirdi.

Jetlerin ve pilotun KBRN kirliliğinden arındırılması usulleri ve tedbirlerinin Hava Kuvvetleri KBRN Savunma Uzman Birliği tarafından icra edildiğini aktaran kısım amiri Albay, "KBRN Savunma Uzman Birliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı birliklerine, ana jet üs ve hava meydan komutanlıklarına destek vermektedir." dedi.

Albay, KBRN savunmasında Hava Kuvvetleri Komutanlığının NATO ve uluslararası platformdaki yerine ilişkin şunları kaydetti:

"Uluslararası platformlarda ve NATO bünyesinde görünürlük, imkan ve kabiliyetimizin sergilenmesi kapsamında düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptık. Antalya Hava Meydan Komutanlığında 2016 ve 2021'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO Toxic Trip-2021, KBRN Savunma Tatbikatı yaptık. Bu tatbikata 17 ülkeden 600'ü aşkın personel katıldı. Başarılı şekilde gerçekleştirilen bu tatbikatta, TSK'nın KBRN kapsamında imkan ve kabiliyeti sergilenmiş, Türkiye'nin gücü uluslararası platformlarda gösterilmiştir."

"KBRN Uzman Savunma Bölüğü kendini yetiştirmiş vaziyettedir"

Hava Kuvvetleri KBRN Uzman Savunma Bölük Komutanı Hava Piyade Yüzbaşı da birliğin, 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde 2014 yılında KBRN Savunma Alanı'nda yetişmiş ve uzman personel ihtiyacını karşılamak üzere kurulduğunu söyledi.

Amaçlarının Hava Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetleri ölçüsünde her hava şartında görev yapan başta muharip uçaklar olmak üzere her türlü silah sisteminin, personelin, nakliye uçaklarının KBRN ortamında da harekata devam etmesini sağlamak olduğunu ifade eden Yüzbaşı, şöyle konuştu:

"Yetişmiş personelimizle bu sistemlerin KBRN kirliliğinden en az derecede etkilenecek şekilde bertaraf ettirilerek harekata devam etmesini sağlamayı amaçlıyoruz. KBRN alanında silah sistemleri ve eğitim ihtiyacı gibi gelişmeleri takip ederek hem kendi personelimizin uzmanlık seviyesinde yetiştirilmesi hem de hava kuvvetlerinin tüm birliklerindeki KBRN'de ikiz görev yapan diğer personelin yetiştirilmesi bizim misyonumuzdur. KBRN Uzman Savunma Bölüğü her türlü duruma karşı hazırlıklı, kendini yetiştirmiş vaziyettedir."

Yüzbaşı, 2019 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nde ilk Kovid-19 vakaları çıktığında oradaki Türk vatandaşlarını alıp Ankara'ya dönen "Koca Yusuf" olarak bilinen A400M nakliye uçağının hava meydanına inip, tahliye işlemleri gerçekleştikten sonra detaylı temizlemesini yaptıklarına değinerek, "İç ve elektronik sistemleri de dahil olmak üzere bütün dekontaminasyon faaliyetleri yapıldı. Keşif ve numune alma timlerimiz tekrar gerekli işlemleri yapıp, uçağın temiz olduğuna kanaat getirdikten sonra bir hafta 10 gün içinde Koca Yusuf tekrar görevine döndü." dedi.

Yerli imkanlarla üretilmiş ekipmanlar kullanılıyor

Bünyelerinde birçok ekipman kullandıklarına işaret eden Yüzbaşı, "Görevin gerektirdiği koruyucu durum 4 seviyesinde kullandığımız KBRN kıyafetlerimiz, bot kılıflarımız, eldivenlerimiz, koruyucu giysilerimiz, geçirgen olmayan maskemiz ve filtre sistemlerimiz hep milli yapımdır. Bunun yanı sıra MT16 Dekontaminasyon Sistemi de tamamıyla milli imkanlarla üretilmiştir. Bunları bütün görevlerimizde aktif olarak kullanmaktayız." ifadelerini kullandı.

Gemi ve deniz kıyılarındaki KBRN tehditlerine üst düzey koruma

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı Kışlası'nda konuşlu Deniz KBRN Savunma ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, "Deniz Güvenlik Harekatı" kapsamında "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi" ve "Denizde Denetim Harekatı" görevlerini yürütüyor.

Komutanlık personeli, şüpheli gemide KBRN araması, keşif, tespit, teşhis ve numune alma görevi başta olmak üzere denizlerde ve kıyı birliklerinde meydana gelebilecek kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer taarruza karşı en seri ve etkin şekilde müdahale etmek için hazır kıta bekliyor.

Kimyasal harp maddelerinin yanı sıra sanayi kuruluşları tarafından kullanılan, canlıların sağlığına tehdit oluşturan ve kazara yayılabilecek zehirli endüstriyel maddelerin tespiti de komutanlık envanterinde bulunan sabit ve taşınabilir teşhis sistemleriyle yapılıyor.

Birlik envanterinde büyük oranda yerli ve milli üretim ferdi koruyucu teçhizatı, tespit, teşhis numune alma sistemleri, dekontaminasyon araçları ve toplu korunma çadırları gibi birçok teknolojik araç bulunuyor.

Bunun yanında Deniz KBRN Savunma ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarına KBRN savunması konusunda periyodik eğitimler veriliyor, birliklerin bu konuda harbe hazırlık seviyesi en üst düzeyde tutuluyor. Milli ve NATO tatbikatlarına iştirak eden komutanlık, KBRN savunması konusunda diğer kuvvet ve ülkelerin KBRN savunma birlikleriyle koordineli hareket ediyor.

Eğitim Merkezi Komutanı Deniz Albay, Deniz KBRN Savunma ve Eğitim Merkezi Komutanlığı olarak denizlerde ve kıyı birliklerinde meydana gelebilecek bir kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer tehditlere karşı en etkin ve seri şekilde müdahale etmek üzere Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı Kışlası'nda konuşlu bulunduklarını belirterek, "Bu konuda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarımıza periyodik olarak eğitimler vermekte ve harbe hazır şekilde görevimizi icra etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.