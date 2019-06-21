Kimyasal yüklü tanker şarampole uçtu: 1 yaralı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kimyasal madde yüklü tanker, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:37 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçesinde kimyasal madde yüklü tanker, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada tanker şoförü yaralandı.
Kaza, Malkara - Süleymanpaşa
yolu üzeri Alaybey
Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Ahmet Taşdelen
(51) yönetimindeki 59 YT 681 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak 5 metre yüksekten şarampole devrildi.
Kazada yaralanan tanker şoförü Taşdelen, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. - TEKİRDAĞ
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