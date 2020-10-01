Kimyasal yüklü tır yandı - Son Dakika

İhbar üzerine harekete geçen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken olası bir facianın önüne geçildi.

Olay saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Lüleburgaz Gişeleri'nde meydana geldi. İstanbul 'dan Sırbistan yönüne doğru kimyasal malzeme olan deterjan yüklü Petkoviç Jugoslav yönetimindeki tır birden alev aldı. Yangını gören diğer sürücüler tır sürücüsünü uyarırken olay itfaiye ekiplerine bildirildi.

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