Kimyasala alerjisi olan kimya mühendisi, bitkilerle doğal ürünler üretmeye başladı - Son Dakika

Kimyasala alerjisi olan kimya mühendisi, bitkilerle doğal ürünler üretmeye başladı

11.11.2020 08:56
Kimyasala alerjisi olan kimya mühendisi, bitkilerle doğal ürünler üretmeye başladı, System.String[]

İSTANBUL'da yaşayan Kimya Mühendisi Semra Yeşil (35), bir süre kimya ve tekstil sektöründe çalıştıktan sonra kimyasal ürünlere alerjisi olduğunu fark etti.

İSTANBUL'da yaşayan Kimya Mühendisi Semra Yeşil (35), bir süre kimya ve tekstil sektöründe çalıştıktan sonra kimyasal ürünlere alerjisi olduğunu fark etti. Memleketi Tunceli'ye dönen Yeşil, burada kurduğu işletmede, 2 dönümlük arazisinde yetiştirdiği ve doğadan topladığı bitkilerle doğal sabun, kolonya ve krem üretmeye başladı. Yeşil, pandemi nedeniyle insanların doğal ürün arayışına yöneldiğini ve bu nedenle ürünlerine yoğun talep olduğunu söyledi.

İstanbul'da yaşayan Kimya Mühendisi Semra Yeşil, bir süre kimya ve tekstil sektöründe çalıştıktan sonra kimyasal ürünlere alerjisi olduğunu fark etti. Memleketi Tunceli'ye dönen Yeşil, kurduğu iş yerinde Munzur ve Pülümür Vadisi'nden topladığı kantaron, ısırgan, ölmez, kekik, papatya, gül, defne ve sadece Tunceli bölgesinde yetişen Ana Fatma çiçeği ile 2 dönümlük bir arazisinde yetiştirdiği lavantaları, farklı tekniklerle sabun, kolonya ve bitkisel yağlara dönüştürmeye başladı. Yeşil, sezonuna göre farklı özelliklerde ürettiği ürünleri il merkezinde bulunan bazı iş yerlerine ve sosyal medya hesabından da il dışındaki müşterilere satmaya başladı.

'İŞİ ÖĞRENMEK İÇİN ÇİFTLİKLERDE GÖNÜLLÜ ÇALIŞTIM'Mezun olduktan sonra yapı ve tekstil kimyasalları sektöründe kimyager olarak çalıştığını belirten Semra Yeşil, çocukluk döneminde oluşan alerjilerinin, bu sektörlerde çalışmaya başladıktan sonra arttığını belirterek, "Buna kendimce çözüm üretmeye başladım. Kendimde zaten nedenini çok fazla bilmiyordum. Daha sonra deterjan ve kimyasal ürünlerden olduğunu fark ettim. Sonra kendi evimde sabunlarımı yapmaya başladım ve alerjilerim geçmeye başladım. Bitkilerle tanıştım ve tanıştıktan sonra bitkilerden kimyasal içermeyen doğal ürünler yapabileceğimi düşündüm. Mesleki birikim yeterli gelmeyince, bitkiler üzerine araştırmalar yaptım. Aromatik bitki yetiştirilen çiftliklerde gönüllü olarak çalıştım. Bitkilerin nasıl ürüne dönüşeceği hakkında eğitimler aldım. Kimya bilgimi de katarak ürün yapmaya başladım" dedi.'FARKLI TEKNİKLE BİTKİLERİN ÖZLERİNİ ÇIKARIYORUM'Tunceli'nin biyoçeşitlilik bakımından zengin olduğunu ve bu nedenle İstanbul'dan memleketine döndüğünü belirten Yeşil, "Burada toprağımız da vardı ve buranın doğasında olmayan bitkiler de yetiştirmeye başladım. 2 dönüme yakın bir arazim var. Biberiye, lavanta ve gül ektim. Küçük bir işletmeyle basit düşünerek başladım. KOSGEB destekli bir atölye açtım. Atölyemde sabun üretmeye başladım. 10 çeşit sabun ürettim ve daha sonrasında yağ karışımları yaptım. Ürünlerimi sosyal medyada ve sokakta açtığım tezgahta satıyorum. Bitkileri topladıktan sonra birkaç gün kurutarak bekletiyorum. Damıtma cihazım var. Onunla yağlarını çıkartıyorum. Farklı teknikle bitkilerin özlerini çıkartıyorum. Bunları laboratuvarımda ürüne dönüştürüyorum. Kekik yağı ile sabun ve ağrılara iyi gelecek masaj yağı, lavantadan da son dönemde kolonyasını yapmaya başladım" diye konuştu.'SALGIN NEDENİYLE YOĞUN İLGİ VAR'Ürünlerine, doğal olmaları sebebiyle pandemi döneminde aşırı talep olduğunu ifade eden Yeşil, şunları kaydetti:

"Çünkü insanların suya ve sabuna dokunması gereken bir süreçti. Pandemi sürecinde kolonyaya çok fazla talep oldu. Kolonyalarımda gerçek yağ kullanıyorum. Esans kullanmıyorum. Bu çok önemli bir faktör. Esans kullanmadığım için cildi tahriş etme durumu yok. Sabunlarımda yağ fazlası dediğimiz bir yöntem uyguluyorum ve yağ fazlası cildimizi temizleyerek, virüsten, bakterilerden arındırıyor. Ürünleri kullanırken bir anda da kurutmadığı için tahrişe neden olmuyor."


Kimyasala alerjisi olan kimya mühendisi, bitkilerle doğal ürünler üretmeye başladı
Kimyasala alerjisi olan kimya mühendisi, bitkilerle doğal ürünler üretmeye başladı
Kimyasala alerjisi olan kimya mühendisi, bitkilerle doğal ürünler üretmeye başladı
Kimyasala alerjisi olan kimya mühendisi, bitkilerle doğal ürünler üretmeye başladı
Kimyasala alerjisi olan kimya mühendisi, bitkilerle doğal ürünler üretmeye başladı
Kimyasala alerjisi olan kimya mühendisi, bitkilerle doğal ürünler üretmeye başladı
Kimyasala alerjisi olan kimya mühendisi, bitkilerle doğal ürünler üretmeye başladı
Kimyasala alerjisi olan kimya mühendisi, bitkilerle doğal ürünler üretmeye başladı
Kimyasala alerjisi olan kimya mühendisi, bitkilerle doğal ürünler üretmeye başladı
Kimyasala alerjisi olan kimya mühendisi, bitkilerle doğal ürünler üretmeye başladı
Kimyasala alerjisi olan kimya mühendisi, bitkilerle doğal ürünler üretmeye başladı
Kimyasala alerjisi olan kimya mühendisi, bitkilerle doğal ürünler üretmeye başladı
Kimyasala alerjisi olan kimya mühendisi, bitkilerle doğal ürünler üretmeye başladı

İstanbul, Kimyasal, Tunceli, Kekik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kimyasala alerjisi olan kimya mühendisi, bitkilerle doğal ürünler üretmeye başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler İzmir depremzedelerine giden yardım kolisinde duygulandıran not: Oyuncaklar elindeyse, bil ki mutluluğun için elimden geleni yapmışımdır 3 çocuk babası borçları yüzünden canlı yayında intihar etmeye kalkıştı Masumlar Apartmanı izleyicileri ekrana kilitledi! Han, İnci'ye bir sırrını açıklıyor Biden'dan yolsuzluk iddialarına sığınan Trump'a cevap: Yenilgiyi kabul etmemesi utanç verici Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi
Galatasaray, Marcao'yu takasta kullanarak Sörloth'u kadrosuna katacağı iddia edildi Galatasaray, Marcao'yu takasta kullanarak Sörloth'u kadrosuna katacağı iddia edildi         
08:55
Gaziden Gaziden "savaş yanlısı" dediği Biden'a sert sözler: Sizin yüzünüzden sivilleri öldürdük         
08:32
13 yıl önce hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor 13 yıl önce hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor         
08:17
Tarihi zaferde dikkat çeken detay! Azerbaycan ve Türkiye arasında kesintisiz kara bağlantısı sağlanacak Tarihi zaferde dikkat çeken detay! Azerbaycan ve Türkiye arasında kesintisiz kara bağlantısı sağlanacak         
07:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
07:17
Apple kendi ürettiği M1 çipiyle çalışan ilk Mac bilgisayarları tanıttı Apple kendi ürettiği M1 çipiyle çalışan ilk Mac bilgisayarları tanıttı         
06:52
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu         
22:15
Pfizer aşı testlerine katılan gönüllüler yan etkilerini anlattı: Ağır bir halsizlik vardı Pfizer aşı testlerine katılan gönüllüler yan etkilerini anlattı: Ağır bir halsizlik vardı         
21:55
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı         
18:57
Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti         
17:49
17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu 17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu         
17:48
Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış         
13:36
Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler         
13:18
İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı İp atlarken düşen genç kızın hazin sonu! Kurtarılamadı         
13:16
Rusya'nın Rusya'nın "Masada istemiyoruz" dediği Türkiye'den karşı hamle geldi: Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 09:01:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kimyasala alerjisi olan kimya mühendisi, bitkilerle doğal ürünler üretmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei