Kimyasalla temas eden 2 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kimyasalla temas eden 2 işçi hastaneye kaldırıldı

21.07.2022 00:58
Kimyasalla temas eden 2 işçi hastaneye kaldırıldı

Düzce'de iplik fabrikasında kimyasal maddeye temas eden 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de iplik fabrikasında kimyasal maddeye temas eden 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Gama Elyaf ve İplik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada kimyasal maddeye temas eden 2 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde bulunan KBRN servisine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kimyasalla temas eden 2 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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