Kimyon'dan Başkan Savaş'a Tebrik Mesajı
24 dakika önce
Hatay Kent Konseyi Başkanı Nevide Kimyon, 31 Mart yerel seçim sonucunda %55'lik oranla seçimi kazanarak yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya hak kazanan Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı tebrik etti.
Başkan Kimyon yayımladığı mesajında,Bilim insanı kimliği ile hareket eden ve Hatay'ın 15 ilçesine hiçbir siyasi ayırım gözetmeden hizmet eden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın Hatay'a hizmetleri takdire şayandır. 10 yıllık sure içinde, alt yapı, üst yapı, sosyal belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Hatay'ı dünyaya tanıtma, Hatay'ın turizmine katkı sağlayacak EXPO 2021 ve Gastronomi Kenti gibi mega projelerle nadide ilimizi ulusal ve uluslararası arenada başarı ile tanıtmıştır.
Hatay'ımıza ve güzide ilçelerimize her zaman olduğu gibi en güzel hizmetleri gerçekleştireceğine inanıyoruz. İlk dönemde gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarını inanıyoruz ki bu dönemde de fazlasıyla sergileyecektir. Kentimizde 3 dönem üst üste belediye başkanlığı görevine seçilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ı Kent Konseyi, kadın meclisi, gençlik meclisi ve engelli meclisi adına tebrik ediyor ve büyükşehir belediye başkanlığı görevinde başarılar diliyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:04 Kaynak: Bültenler
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