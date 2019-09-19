Kin
15 dakika önce
"Kin"Haftanın korku filmleri kategorisindeki, İranlı ünlü yönetmen Mohsen Rabiei'nin yönettiği "Kin" adlı yapım, eğlence için yapılan bir sürpriz ile hafta sonları başka bir yöne evrilen bir grup gencin hikayesini anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:52 Kaynak: AA
"Kin"
Haftanın korku filmleri kategorisindeki, İranlı ünlü yönetmen Mohsen Rabiei'nin yönettiği "Kin" adlı yapım, eğlence için yapılan bir sürpriz ile hafta sonları başka bir yöne evrilen bir grup gencin hikayesini anlatıyor.
Balıkesir'de çekimleri tamamlanan filmin oyuncu kadrosunda Buğra Akyüz, Hira Koyuncuoğlu, Esila Umut, Elis Sezgin, Derya Oğuz Ertün ve Rashid Khosh Aghiden yer alıyor.
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