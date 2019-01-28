Son Dakika Haberleri: Kin ve Düşmanlığa Tahrik'ten Takipsizlik

Kin ve Düşmanlığa Tahrik'ten Takipsizlik

1 saat önce

Deniz Çakır hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçlarından takipsizlik kararı verildi.

Kin ve Düşmanlığa Tahrik'ten Takipsizlik, System.String[]
Deniz Çakır hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçlarından takipsizlik kararı verildi. 'Hakaret' suçundan ise soruşturması devam ediliyor. Oyuncu Deniz Çakır hakkında başlatılan soruşturmada 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçlarından takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik gerekçesi ise kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi oldu. Takipsizlik verilen iki suçun uzlaşma kapsamında bir suç olmasından dolayı, 15 gün içerisinde taraflardan herhangi bir itiraz bulunmaması halinde, takipsizlik kararı kesinleşecek. Oyuncu hakkında 'dini, siyasi, sosyal, felsefi, inanç, düşünce ve kanaatlerinin açıklamasından, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret' suçu nedeniyle başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:51 Kaynak: İHA

Deniz Çakır, Güncel
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