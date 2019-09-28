Kına dönüşü düştüğü 30 metrelik uçurumda 10 saat mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Yaralı kadın uçurumdan film gibi operasyon ile kurtarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dün gece saatlerinde kınadan eve dönerken 30 metrelik uçuruma düşen kadın, yaralanarak mahsur kaldığı yerden 10 saat sonra itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Olay dün akşam Başiskele ilçesi Havuzlubahçe 703. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Havuzlubahçe Mahallesi'nde bir kınaya katılan Mihriye Baştürk (65), saat 22.00 sıralarında kına sonuna doğru evine dönmek için yola çıktı. Kınanın yapıldığı yerden evine giden yan yola giren Baştürk, saatler geçmesine rağmen evine dönmedi. Annelerinin eve dönmediğini fark eden Hasan Baştürk, kız kardeşleri ve yakınları ile aramaya çıktı. Sabah 08.00 sıralarında ormanlık alanda bağırarak yardım isteyen birinin olduğunu duyan Baştürk ailesi, annelerinin 30 metrelik uçuruma yuvarlandığını görünce 112 Acil yardım ekiplerinden yardım istedi.

1 saat süren film gibi operasyon ile kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 30 metrelik uçuruma yuvarlanan Mihriye Baştürk'ün yanına itfaiye aracına bağladıkları halatlarla inen ekipler, yaşlı kadını kayalıkların arasında yaralı bir şekilde yatarken buldu. Hemen kurtarma çalışması başlatan ekipler, sedyeye aldıkları yaşlı kadını sabitledikten sonra sedyeyi halatlara bağlayarak vatandaşların da yardımıyla uçurumdan çıkardı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma çalışması sonrası yaralı kadın sağlık ekiplerine teslim edildi.

Gece eve dönmedi sabah sesini duyanlar sayesinde kurtuldu

Yaklaşık 10 saat uçurumda yaralı halde yardım bekleyen Baştürk, ambulansa alınarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen yaşlı kadın tedavi altına alındı. Annelerinin düştüğü yerden bariyer önlemi alınmadığı için sık sık benzer durumlar yaşandığını söyleyen Hasan Baştürk, "Kına gecesinden çıktıktan sonra karanlık burası, kenardan gelirken tansiyonu da var, başı döndü herhalde yuvarlanmış. Ayakkabısını, eşarbını bu arada bulduk. Gece yoktu, sabah sesini duyduk" dedi.