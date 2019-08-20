Son Dakika Haberleri: Kına gecelerinin olduğu gün kaza yaptılar
Son Dakika Güncel Haber

Kına gecelerinin olduğu gün kaza yaptılar

1 saat önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kına gecelerinin olduğu gün kaza yaptılar, System.String[]
İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, çevre yolunda Balçova'dan Buca istikametine giden ve perşembe günü evlenecek çiftin bulunduğu A.E. idaresindeki 06 ED 5122 plakalı otomobil, başka bir aracın sıkıştırması nedeniyle güvenlik şeridinde bulunan H.D. idaresindeki 35 DDH 21 plakalı araca arkadan çarptı.
Damat adayının kullandığı 06 ED 5122 plakalı araçta bulunan gelin adayı M.Ö. yaralandı. Ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesine kaldırılan M.Ö'nün tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi. İki araçta hasar oluştu.
Öte yandan A.E. ile M.Ö'nün perşembe günü evlenecekleri, çiftin bu akşam kına gecelerinin olduğu öğrenildi.
Gaziemir, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağaca çarpan otomobildeki anne- kız ağır yaralandı
Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi: Tabutu birlikte taşıdılar Bakan Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını kontrol altına aldık Polis servis aracı, yolcu otobüsüne çarptı: 3'ü polis, 8 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 00:34:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kına gecelerinin olduğu gün kaza yaptılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]