"Kına gecesi" cinayetinde babasını kaybeden genç kız: Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı - Son Dakika
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"Kına gecesi" cinayetinde babasını kaybeden genç kız: Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı

22.06.2022 14:13

Geçtiğimiz sene kızının kınasında çıkan "gürültü kavgası"nda hayatını kaybeden Serdar Yılmaz'ın öldürülmesine ilişkin davada ilk savunmalar yapıldı. Sanık Bekir Aras, yaptığı açıklamada, "Seslerden dolayı geldiler, ben de 'siz o kadar düğün dernek yaptınız biz ses çıkarmadık' dedim" şeklinde konuştu. Maktulün kızı ise, "Babam ne oluyor diye dışarı çıktı. Biri argo sözler söyleyerek babamı aşağıya çağırdı. Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı" dedi.

Beyoğlu'nda 19 Eylül 2021 gecesi Serdar Yılmaz'ın, kızının kınasında çıkan gürültü kavgasında, evinin altında bulunan alkollü bir iş yerinin işletmecileri tarafından silahla ve bıçakla öldürülmesine ilişkin sanıkların yargılanmalarına başlandı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müştekiler Nazar Yılmaz ile Seda Yılmaz, tarafların avukatlarıyla birlikte katıldı. Tutuklu sanıklar Bekir Aras, Hasan Aras mahkemede hazır bulunurken, tutuksuz sanık Oğuzhan Kırcıoğlu ise bulunduğu şehirden SEGBİS aracığıyla duruşmaya bağlandı.

"KORKTUĞUM İÇİN SİLAHIMI YANIMA ALDIM"

Sanık Bekir Aras mahkemedeki savunmasında, "Dernekte çalışıyordum, abimle tartışmaya başladım, tersleyince sinirlendim. Alkol şişesini kırdım. Seslerden dolayı Metin geldi, ben de 'siz o kadar düğün dernek yaptınız biz ses çıkarmadık' dedim. Metin'le tartıştık, benim boğazıma sarıldı, beni silkeleyip yere iterek oradan ayrıldı ve tekrar geleceğini söyledi. Korktuğum için silahımı yanıma aldım. Kapıya döndüğümde maktul Serdar'la göz göze geldik. O esnada kardeşim yere düşünce vurulduğunu düşündüm. Serdar da elini beline doğru atınca, ben de yanımda bulunan silahla ona doğru ateş ettim. Korkarak olay yerinden kaçtım. Silahı denize attım. Kendi kendime kaçarsam suçlu olurum diye düşündüm ve karakola teslim oldum" dedi.

"YERE DOĞRU BİRKAÇ KEZ ATEŞ ETTİ"

Duruşmada sanık Hasan Aras, aileyi 5-6 senedir tanıdıklarını ve üst katında oturduklarını söyleyerek, "Olay günü abimle tartıştık, tartışma sonrası abim duvara bir kaç bir şey attı. Sonra yanımıza Metin geldi ve 'duvara ne atıyorsunuz' dedi. 5-6 kişiyle gelmişlerdi. Sonra bize 'ben birazdan geri geleceğim göreceksiniz' dedi ve gitti. Derneğe Serdar geldi, saldırmaya başladılar. O an abim yere doğru birkaç kez ateş etti. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu. Tutuksuz sanık Oğuzhan Karcıoğlu ise olayla alakası olmadığını belirterek beratını talep etti.

"BABAMIN ÜSTÜNE SIKTI"

Maktulün kızı Nazar Yılmaz beyanında, aralarında daha önceden husumet olduğunu söyleyerek, "Kına gecemiz vardı, biz mahalleyi süpürdük, bira şişelerini karşı tarafa atmaya başladılar. Bira şişelerinden biri camın önüne geldi. Babam da cama çıktı, 'niye atıyorsunuz ailem oturuyor burada' dedi. Küfür ettiler babam da aşağıya indi. Annem de babamın arkasından indi. Silahın kabzasıyla annemin kafasına vurdular. Kavga ederken babam yerdeydi. Tam babam kalktı, o anda silah sesleri geldi. Bekir babamın üstüne doğru ateş etti. Döndü bana doğru ateş etti. Bir tanesi bacağıma girdi. Yere düştüğünü görmedim. Hasan da iki tane silah vardı elindeydi. Hasan da ateş etti" şeklinde konuştu. Alınan savunmaların ve beyanların ardından mahkeme, kamera kayıtlarının incelenmesi için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

"SPOR HAYATIM BİTTİ"

Duruşma sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan maktulün kızı Nazar Yılmaz, "Milli takım seçmelerine gitmiştim. Spor hayatım bitti. En ağır şekilde ceza almalarını istiyorum. Olay günü camımıza alkol şişesi geldi. Babam ne oluyor diye dışarı çıktı. Biri argo sözler söyleyerek babamı aşağıya çağırdı. Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı" diye konuştu.

"PLANLI YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Müşteki avukatı Halil İbrahim Serbest ise, "Sanıklar aşağıda dernek adı altında meyhane işletiyorlar. Üst katta da müvekkililer oturuyor. Onları oradan çıkartıp oraya da kumarhane yapmak istiyorlar. Onların da gidecek yeri olmadığı için evde kalmaya devam ediyorlar. Olay günü biz plan yapıldığını düşünüyoruz. Cama alkol şişesi atıyorlar, adamı aşağıya indirmek için. Adamda aşağıya inince ateş etmeye başlıyorlar ve adamı öldürüyorlar. Kızı geliyor arkasından kızına da hedef gözetmeksizin ateş ediyorlar. Bir kurşun kızın baldırına denk geliyor, kemiği kırılıyor. Spor hayatı bitiyor kızın. Belki iyi bir sporcu olabilirdi" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Bekir Aras, Hasan Aras ve Oğuzhan Karcıoğlu'nun 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 3'er yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

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Beyoğlu'nda ev sahibinin öldürdüğü kiracının eşi: Bilinçli şekilde ateş ettiler Beyoğlu'nda ev sahibinin öldürdüğü kiracının eşi: Bilinçli şekilde ateş ettiler Son dakika gündem: Beyoğlu'nda kına gecesinde gürültü cinayetine ilişkin davaya başlandı Son dakika gündem: Beyoğlu'nda kına gecesinde gürültü cinayetine ilişkin davaya başlandı
Kaynak: İHA

Serdar Yılmaz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Kına gecesi' cinayetinde babasını kaybeden genç kız: Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Kına gecesi" cinayetinde babasını kaybeden genç kız: Babam terliklerle aşağıya indi. Sonra silahlar patladı - Son Dakika
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