Kına gecesi dönüşü kazada öldü - Son Dakika

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü Mustafa Daban (20), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 04.15 sıralarında, Datça- Marmaris yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Datça'nın kırsal Emecik Mahallesi'ndeki yakınının kına gecesine katılan Mustafa Daban, etkinliğin ardından evine dönmek için yola çıktı. Mustafa Daban yönetimindeki 48 AAY 467 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü Daban, motosikletten düşerek yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada sürücü Daban, ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Daban, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.