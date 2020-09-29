Kına gecesinde 28 kişiye 31 bin 536 TL 'sosyal mesafe' cezası - Son Dakika

ADANA'da kına gecesi kutlamasında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle gelin ve damadın da aralarında bulunduğu 28 kişiye, toplam 31 bin 536 TL para cezası kesildi.

?İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesi Eski Misis Mahallesi'nde sokakta düzenlenen kına gecesi kutlamasında denetim yaptı. Gecede, orkestra ile müzik yayını yapıldığı ve kutlamaya katılanların sosyal mesafe kuralına uymadan dans ettiği tespit edildi. Ekipler, gelin ve damat ile dans edenler ve orkestra görevlilerinin de aralarında bulunduğu 28 kişiye, toplam 31 bin 536 TL para cezası uyguladı.