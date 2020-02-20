Kına gecesinde damadı öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kına gecesinde damadı öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Kına gecesinde damadı öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına başlandı

6 saat önce

Gaziantep'te kına gecesinde damadın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan gelinin babası, annesi, ağabeyi ve dayısının yargılanmasına başlandı.

Kına gecesinde damadı öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 4 sanığın yargılanmasına başlandı, System.String[]

Gaziantep'te kına gecesinde damadın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan gelinin babası, annesi, ağabeyi ve dayısının yargılanmasına başlandı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar gelinin babası Mehmet (46), annesi Ayyuş (42), kardeşi Cafer (22) ve dayısı Gökhan Gökbulut (34) ile avukatları ve olayda yaralanan damadın annesi Meryem Fidan ile avukatı katıldı.

Sanık Mehmet Gökbulut, kızının Eser Efsane tarafından kaçırıldığını, bunun ardından psikolojik tedavi gördüğünü söyledi.

Gökbulut, ise kına gecesinde de çok fazla hap içtiği belirterek, "Evin kapısının önünde orkestra kuruldu, akşama doğru aileler geldi. Ben devamlı damadın yanında durup kolluyordum. Sonra mutfaktan bıçağı alıp Eser'e 'niye kızımı kaçırdın?' dedim. Göğsüme vurdu ben de bıçakladım." dedi.

Mahkeme başkanı, olayı daha önceden planladığına ilişkin poliste ifade verdiğini hatırlatması üzerine sanık Gökbulut, "Çok hap aldığım için emniyetteki ifadelerimi kabul etmiyorum. Her şey bir anda oldu, planlanmış bir olay değildir." diye konuştu.

Gelinin annesi tutuklu sanık Ayyuş Gökbulut, olayın aniden geliştiğini iddia ederek, olay anında bir kadının eşinin üzerine biber gazı sıktığını söyledi.

Gelinin dayısı tutuklu sanık Gökhan Gökbulut, öldürülen Eser Efsane'yi 5 yıldır tanığını, amcasının cenazesinde Damla'yı görüp beğendiğini ve istediğini kendisinin de aracı olduğunu ancak olayla ilgisinin bulunmadığını savundu.

Damadın annesi Meryem Fidan ise Damla ile oğlunun resmi nikah kıydıklarını, Damla'nın yaşı tutmadığı için babasının izniyle nikahın kıyıldığını aktardı.

Daha sonra Damla'nın ailesinin yanında kalmak istemediğini belirten Fidan, şöyle konuştu:

"Damla telefonla arayarak annesinin altınlarını alıp, kendisini işe soktuklarını söyleyerek Eser'in kendisini kaçırmasını istedi. Oğlum da gidip Damla'yı alıp geldi. Sonra aileler bizim evde geldi, düğün gününü konuştuk. Ailesi ısrarla kınanın evlerinin önünde yapılamasını istedi. Kına gecesi kargaşa çıktı, oğlumu yerde gördüm. Bu sırada Ayyuş biber gazı sıkıyordu. Oğlumu korumak için üzerine doğru eğilince Cafer beni bıçakladı. Sanıklardan şikayetçiyim."

Tanık M.F, gelinin kardeşi Cafer'in olaydan önce iki defa zafer işareti yapmasıyla kız tarafı misafirlerinin kenara çekildiğini ardından olayların yaşandığını öne sürdü.

Tanık D.Ö. ise Eser Efsane'nin uzaktan akrabası olduğunu belirterek, "Olaydan önce gelinin annesi siyah bir poşet içerisinde biber gazı dağıttı. Gelinin annesi Ayyuş ve kızları biber gazı sıktı. Herkesin yüzüne biber gazı sıkıldı. Mehmet'in Eser'in boğazını kestiğini gördüm." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Damla Eser'in duruşmada tanık olarak dinlenmesi için zorla getirilmesine, tutuklu sanık Mehmet Gökbulut'un cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar verdi.

Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Şahinbey ilçesinde 20 Eylül 2019'da Eser ve Damla Efsane çiftinin kına gecesinde, gelinin yakınları tarafından bıçaklanan damat hayatı kaybetmiş, annesi ise ağır yaralanmıştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:08 Kaynak: AA
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