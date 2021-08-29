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Kına gecesinde damat yeğeni ve annesini bıçakladı - Son Dakika

Kına gecesinde damat yeğeni ve annesini bıçakladı

29.08.2021 11:42
Kına gecesinde damat yeğeni ve annesini bıçakladı, System.String[]

ÇORUM'da kına gecesinde çıkan kavgada dayısı E.E. (46) tarafından bıçaklanan damat Kürşat Y. (23) ve annesi Ayşegül Y. (43), yaralandı.

ÇORUM'da kına gecesinde çıkan kavgada dayısı E.E. (46) tarafından bıçaklanan damat Kürşat Y. (23) ve annesi Ayşegül Y. (43), yaralandı. Saldırgan E.E, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün öncesi düzenlenen kına gecesinde bulunan damat Kürşat Y., bilinmeyen bir nedenle dayısı E.E. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Annesi Ayşegül Y.'nin de dahil olduğu kavgada E.E., bıçak çekerek savurmaya başladı. Kavgada bıçak darbesi alan anne ve oğlu, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumların iyi olduğu belirtildi. Saldırgan E.E. ise polis tarafından kısa sürede yakalandı.


Kına gecesinde damat yeğeni ve annesini bıçakladı
Kına gecesinde damat yeğeni ve annesini bıçakladı
Kına gecesinde damat yeğeni ve annesini bıçakladı

Bahçelievler Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kına gecesinde damat yeğeni ve annesini bıçakladı - Son Dakika


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