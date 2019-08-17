Son Dakika Haberleri: Kına gecesinde silahlı kavga: 7 yaralı, 3 gözaltı
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Kına gecesinde silahlı kavga: 7 yaralı, 3 gözaltı

1 saat önce

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, kına gecesinde iki ailenin bireyleri arasında çıkan silahlı kavgada, 7 kişi yaralandı.

Kına gecesinde silahlı kavga: 7 yaralı, 3 gözaltı, System.String[]
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, kına gecesinde iki ailenin bireyleri arasında çıkan silahlı kavgada, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Dikbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Kına gecesinde, iki ailenin bireyleri arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken taraflardan biri, elindeki pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Taner K., Melek K., Asiye Y., Ferhat K., Buse C., Emine T. ile Keri E. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 3 kişi de gözaltına alındı.


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Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:16 Kaynak: DHA
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