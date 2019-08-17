Kına gecesinde tüfekle 7 kişinin yaralanmasına 2 tutuklama
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Samsun'da kına gecesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1'i çocuk, 4'ü kadın toplam 7 kişinin vurularak yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:43 Kaynak: İHA
'da kına gecesinde çıkan kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1'i çocuk, 4'ü kadın toplam 7 kişinin vurularak yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.
Olay, Çarşamba ilçesinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kına gecesinde kız tarafı ile erkek tarafı arasında kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu düğün yerinde bulunan Taner Kuytu, Melek Kuytu, Ferat Karabaş, Asiye Yıldırım
, Emine Turan, Buse Cengiz ve Kerim Er adlı çocuk çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Dikbıyık Jandarma
Karakol Komutanlığı ekipleri olayla olayla ilgili A.T. ve E.T.'yi gözaltına aldı. Bugün Çarşamba Adliyesine sevk edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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