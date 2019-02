Kına Gecesinin Kitabını Yazıyor...71 Yaşındaki Kadın Araştırmacı 13 Yıldır Kına Gecelerini Geziyor

Kına gecesinin kitabını yazıyor.

Kına gecesinin kitabını yazıyor...71 yaşındaki kadın araştırmacı 13 yıldır kına gecelerini geziyor

Kültür Bakanlığı ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü uhdesinde basılacak kitap için Türkiye'yi gezen Canan Tekyönder, Türkmen boylarındaki düğünler ve kına geceleri ile bu gecelerde giyilen kıyafetleri araştırıyor

Bugüne kadar kitabı için 44 kadın, 22 ayrı erkek modeli tespit eden Tekyönder, gittiği her yörede sandıkta saklanan değerleri gün yüzüne çıkarıyor.



BURSA - Bursa'lı 71 yaşındaki kadın araştırmacı, 13 yıldır kına gecelerini geziyor. Kültür Bakanlığı ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü uhdesinde hazırlanan kitap için veri toplayan Canan Tekyönder, Türkmen boylarındaki düğünler ve kına geceleri ile bu gecelerde giyilen kıyafetleri araştırıyor.

20 yıldır halk eğitimde öğretmenlik yapan Canan Tekyönder, 13 yıl önce Çankaya Halk Eğitim'de çalıştığı sırada Türkmen ve Yörük kültürleri, yemekler, yağmur duaları, ninniler, ağıtlar, türküler, folklorik oyunlar ve kıyafetler konusunda araştırma yapmak için görevlendirildi. 13 yıl boyunca Türkiye'de ayak basmadık yer bırakmadı. Gittiği her vilayette Yörük ve Türkmenlerin yaşadığı mahallelerde kına ve düğünler hakkında araştırmalar yapan Tekyönder, o dönemde giyilen ve sandık içerisinde yıllar boyu saklanan kıyafetleri inceleyip tek tek fotoğrafladı. Tekyönder, 13 yıldır derlediği bilgileri 2020 yılında Kültür Bakanlığı ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hazırlanıp basılacak olan kitabında yayınlayacak.

Geçtiğimiz günlerde Oğuzların Kızıklar boyunun yerleştirildiği Fidyekızık köyünde yapılan araştırmalar sonrasında tarihi konakta temsili kına gecesi yapıldı. Ninelerinden, annelerinden kalan ve sandık içinde sakladıkları geleneksel kıyafetleri giyen bir çok kadın kına gecesine katıldı. Kına gecesi renkli anlara sahne olurken; eski kıyafetler hakkında bilgi toplayan Canan Tekyönder, "Türkmen beyliklerinde ne giyildiyse onları tespit ediyoruz. Anadolu'nun her yerine gittik. Gitmediğimiz Tokat, Trabzon, Maraş, Sivas ve Erzincan kaldı. Şu ana kadar 44 kadın, 20 ayrı erkek kıyafeti belirledik" dedi.

6 yıl önce eşini kanserden kaybettiğini, kendisinin de bu hastalığı bu araştırma sayesinde yendiğini anlatan Tekyönder, emekli maaşıyla alıp topladığı geleneksel kıyafetlerin bir kısmını evinde sakladığını, kitabın yayınlanmasının ardından bir müzeye bağışlayacağını belirtti.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Dünyaca Ünlü Japon Firmasının Türkiye CEO'su, İstanbul'da Bir Otelde Hayatını Kaybetti

Dünyaca Ünlü Fashion One TV, Number1'a Ortak Oldu

Survivor'ın İlk Bölümünde Kazanan Türkiye Oldu

Aksaray 'Aksaray Malaklısı' Köpeklere Yoğun Talep