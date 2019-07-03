Kına gecesinin sabahında, damadı öldüren kayınbirader tutuklandı
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İZMİR'in Konak ilçesinde, kına gecesinin sabahında kız kardeşinin evleneceği Tugay Keser'i tabancayla vurarak öldüren N.G. ile yanındaki arkadaşı G.K. tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:54 Kaynak: DHA
İZMİR'in Konak
ilçesinde, kına gecesinin sabahında kız kardeşinin evleneceği Tugay Keser'i tabancayla vurarak öldüren N.G. ile yanındaki arkadaşı G.K. tutuklandı. N.G.'nin ifadesinde, Keser'i şeytan gibi gördüğünü, bu nedenle de öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Olay, pazartesi günü, Tepecik
semti Güney
Mahallesi'ndeki 1143 Sokak'ta meydana geldi. Kına gecesi yapılan gelin S.G., eğlencenin ardından babasının evine, damat Tugay Keser ise evlendikten sonra oturacakları daireye gitti. Keser'in bulunduğu eve, sabaha karşı S.G.'nin ağabeyi N.G. geldi. N.G., Keser'i tabancayla vurarak öldürdü. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Tugay Keser'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Soruşturma başlatan polis, Keser'i vurup kaçan N.G. ile olay anında yanında olan arkadaşı G.K.'yi gözaltına aldı. İfadesinde olay anında eniştesini şeytan gibi gördüğünü, bu nedenle de onu öldürdüğünü söylediği öğrenilen N.G. (24) ile arkadaşı G.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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