Kınada kavga ettiği kişilerin yolunu kesip silahla yaraladı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, kavga ettiği 2 kişiyi silahla yaraladı.

Olay, Ergenekon Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, asker kınasına giden H.D., F.Ö. ve T.Y. adlı kişiler burada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kınaya katılanlar tarafları ayırdı.

Kına sonrası cadde üzerinde 01 ZM 668 Renault marka otomobil içerisinde seyir eden H.D. ve F.Ö. adlı arkadaşları durdurduğu iddia edilen T.Y. pompalı tabir edilen av tüfeğiyle rast gele ateş etti. F.Ö. göğüs, karın ve bacak kısmında yara alırken arkadaşı H.D. hafif yara aldı. Hastaneye kaldırılan F.Ö.'nün hayati tehlikesi devam ederken, H.D. ayakta taburcu oldu. Olaydan sonra kaçan T.Y. devriye gezen bekçilere denk geldi, tüfeği doğrultarak bekçileri tehdit ederek kaçtı. Bekçiler tarafından kovalanan T.Y. Gaziler Mahallesi'nde yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN