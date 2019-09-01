Son Dakika Haberleri: Kınada muhtarın silahından çıktığı iddia edilen kurşun can aldı
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Kınada muhtarın silahından çıktığı iddia edilen kurşun can aldı

11 saat önce

Karabük'ün Eflani ilçesinde kına gecesinde havaya rastgele ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kınada muhtarın silahından çıktığı iddia edilen kurşun can aldı, System.String[]

Karabük'ün Eflani ilçesinde kına gecesinde havaya rastgele ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay ilçe merkezine bağlı Çelebiler Mahallesi Hatipoğlu Kümevleri mevkiinde meydana geldi. Tevfik Kalaycı'ya ait kınada yapılan silahlı kutlamada havaya açılan ateş sonucunda Yunus Yıldız (47) yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Yıldız (47) Eflani Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken görgü tanıklarının ifadesinin ardından havaya ateş açanın Göller Köyü Muhtarı C.K. (36) olduğu iddia edilirken muhtar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Hayatını kaybeden Yıldız sosyal medya hesabından kına ile ilgili olarak "Bu akşam düğündeyiz" paylaşımını yaptığı öğrenilirken olay yerinde çok sayıda kuru sıkı tabancasının kovanları bulundu. - KARABÜK

Yunus Yıldız, Karabük, Eflani, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 04:27 Kaynak: İHA
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Kınada muhtarın silahından çıktığı iddia edilen kurşun can aldı
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