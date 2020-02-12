Kınalı ellerden üretime katkı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kınalı ellerden üretime katkı - Son Dakika

Kınalı ellerden üretime katkı

6 saat önce

Kınalı Eller Kadın Hareketi Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi ile kırsaldaki kadınlar, kooperatifçiliği öğrenmeye başladı.

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Kınalı Eller Kadın Hareketi Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi ile kırsaldaki kadınlar, kooperatifçiliği öğrenmeye başladı.

Kınalı Eller Kadın Hareketi Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi Kurucusu Hüsniye Gül, yaptığı yazılı açıklamada, kırsaldaki kadınların tarım sektörünün her alanında olmalarına rağmen hak ettikleri emeklerinin karşılığını alamadığını kaydetti.

Kadınların kurulan kooperatif sayesinde birlik olmanın, güç birliğinde bulunmanın önemini kavradıklarını ifade eden Gül, şöyle devam etti:

"Kınalı eller bölgemizde kadın hareketini başlatarak kendileriyle aynı süreci paylaşan kadınlara kooperatif kurmaları için rol model olmuştur. Üstlendiği bu önemli misyonla kınalı eller bir anlayışı bir bakış açısını temsil ederek bölgemizdeki kadınlarımıza ışık ve umut olmuştur. Kadınlar, kınalı eller kadın hareketiyle birlik olmanın, güç birliğinde bulunmanın önemini kavradılar. Proje çalışmaları sonucunda kadınlar ortak bir ruh oluşturdu, beraber hareket etmeyi, sorunları beraberce çözmeyi öğrendi. Kadınlar burada ticareti öğrenmeye başladılar. Aldıkları eğitimlerden sonra toplumsal olaylara bakış açıları değişti."

Yöresel ürün ve tatların sürdürülebilirliği, kuşaktan kuşağa aktarımının ancak kadın kooperatifleriyle mümkün olduğunu belirten Gül, kadın kooperatiflerinin, sağladığı imkanların yanında, yerel kalkınmada da önemli bir görev üstlendiğini kaydetti.

Kınalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:28 Kaynak: AA
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