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Kınalı gençler askere uğurlandı

6 saat önce

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde askere gidecek bir grup genç için eğlence düzenlendi.

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Eskişehir Seyitgazi ilçesinde askere gidecek bir grup genç için eğlence düzenlendi.


İlçenin Karaören mahallesinden vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan Ceyhun Uzun ve Furkan Güler için aileleri ve arkadaşları bir eğlence gecesi düzenledi. Eğlencenin ardından aileleri tarafından ellerine kına yakılan gençler, hep bir ağızdan, "Vatan sana canım feda" diye bağırdılar.


Duygu yüklü anların yaşandığı gecede Ceyhun Uzun ;"Bu mutlu an bize de geldi. Askerlik her Türk gencinin yapması gereken bir borçtur. Rabbim hayırlısı ile gidip gelmeyi nasip etsin" şeklinde konuştu. Furkan Güler ise, "Vatan borcu namus borcu, bizler anamızı, babamızı, bacımızı, vatanımızı ve milletimizi korumak için Peygamber ocağı olan askere gidiyoruz. Hayırlısı ile gidip gelmek nasip olsun" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Seyitgazi, Eskişehir, Ceyhun, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:56 Kaynak: İHA
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