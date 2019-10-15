Son Dakika Haberleri: Kınalı Keklikler artık özgür
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Kınalı Keklikler artık özgür

1 saat önce

Van merkez Edremit ilçesinde kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 8 Kınalı Keklik, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

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Van merkez Edremit ilçesinde kafes avcılığı yapan şahıslardan ele geçirilen 8 Kınalı Keklik, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.


Geçen hafta Edremit ilçesinde Van İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan denetim sırasında ele geçirilen 8 Kınalı Keklik, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yaklaşık 1 haftalık tedavi ve bakımlarının ardından 8 Kınalı Keklik, Van İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı personeli ile birlikte doğaya salındı. - VAN

Jandarma, Edremit, Kınalı, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:51 Kaynak: İHA
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