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Kınalı keklikler doğaya salındı

1 saat önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çiftliklerinde üretilen kınalı keklikler, İnönü Üniversitesi yerleşkesinde doğaya bırakıldı.

Kınalı keklikler doğaya salındı, System.String[]

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün çiftliklerinde üretilen kınalı keklikler, İnönü Üniversitesi yerleşkesinde doğaya bırakıldı.


Malatya Valisi Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürü Abdullah Koç'un katıldığı törenle üretim tesislerinde yetiştirilen 3 bin kınalı keklikler doğaya salındı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Abdullah Koç, yaban hayatı yaşam alanlarında popülasyonu azalmış ya da yok olmuş alanları desteklemek amacıyla bu tür faaliyetlere ağırlık verdiklerini söyledi. Bu amaçla Malatya'da 2012 yılında İnönü Üniversitesi kampüs alanında kurulan kınalı keklik üretim istasyonunun 16 bin adet üretim kapasiteli olduğunu belirten Koç, 2019 yılında 20 bin adet kınalı keklik üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi.


Üretilen kınalı kekliklerin tahsis programına göre illere dağıtımlarının yapıldığını belirten Koç, Malatya'ya ise 3 bin adet Kınalı Keklik yerleştirildiğini belirtti.


Vali Aydın Baruş ise, kekliklerin doğaya ve insanlığa hayırlar getirmesi temenni ederek kekliklerin salınımını gerçekleştirdi.


Keklik salınımının ardından Vali Baruş ve beraberindekiler İnönü Üniversitesi tarafından 2015 yılında faaliyete geçen güneş enerjisi santralini inceledi. - MALATYA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Malatya İnönü Üniversitesi, Kınalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:49 Kaynak: İHA
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