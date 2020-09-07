Kınalı keklikler doğaya salındı - Son Dakika

Keklik salımı alanının koruma ve gözlem altında tutulduğunu belirten avcı Bayram Yılmaz , "Avcılık yalnızca vurmak değil, aynı zamanda üretmektir. 2020 - 2021 av sezonunu kazasız belasız geçirmeyi diliyoruz" dedi.

Simav Avcılık Atıcılık ve İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Alaattin Derdiibelirsiz, keklik salımı ile doğadaki yaban hayatının sürdürebilirliliğini amaçladıklarını belirtti.

KÜTAHYA - Kütahya 'nın Simav ilçesinde, Avcılık Atıcılık ve İhtisas Kulübü Derneği tarafından doğaya 250 keklik salındığı bildirildi.

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