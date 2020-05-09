Kınalı keklikler yumurtadan çıktı - Son Dakika

Türk kültüründe adına türkü yakılan ender hayvanlardan birisi olan ve doğada popülasyonu azalan 'Keklik' Gümüşhane'deki üretim istasyonunda üretiliyor.



Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 40 dekarlık alanda kurulan ve Doğu Karadeniz'in tek kanatlı üretim istasyonunda üretilen kınalı keklikler doğaya salınıyor.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından 2018 yılında 2 milyon liralık yatırımla yıllık 10 bin keklik üretim kapasitesiyle faaliyete geçirilen tesiste bu yılın ilk civcivleri de çıktı.



Bu yıl Kahramanmaraş, Yozgat ve Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden gelen yumurtalarla kınalı keklik üretimine başlanan tesiste bugüne kadar üretilen kekliklerin binlercesi doğaya salındı.



Buğday zararlısı sünenin azalmasının sağlanması, halkın özlediği kekliklerin ötüşünü duymak, doğanın dengesi ve aynı zamanda diğer yaban hayvanlarının da besin kaynağı olan kekliğin doğal ortamda popülasyonunun arttırılması için keklik yetiştirilmesi ve sonrasında belirli bölgelere salınması amacıyla kurulan Kelkit Kanatlı Üretim İstasyonu ile hem Gümüşhane hem de yakın çevredeki illerin talep ettiği keklikler DKMP 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Gümüşhane Şube Müdürlüğü tarafından karşılanıyor.



KKKA ile mücadele için de önemli



Keklik popülasyonun artırılması ve tarım zararlısı süne ile mücadele amacıyla üretilen kınalı kekliklerin bölgede yaz aylarına insanların hayatını kaybetmesine sebep olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının kaynağı keneleri yemesi nedeniyle de ayrı bir önem taşıyor. - GÜMÜŞHANE