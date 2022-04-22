Kınalı keklikleri kafesle avlayanlar yakalandı, şahıslara 39 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

- Kınalı keklikleri kafesle avlayanlar yakalandı, şahıslara 39 bin lira ceza kesildi

BİNGÖL - Bingöl'de kınalı kekliklerle kafes avcılığı yapan 6 kişi jandarma ekiplerince yakalandı, Şahıslara toplamda 39 bin 134 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Solhan ilçesi Şeref Meydanı Karakolundaki görevli personel, yol kontrolü sırasında bir araç içinde 11 adet kafes, 5 adet tuzak, 2 adet kasa malzemeleri ile birlikte halkasız ve canlı mühre olarak kullanılan 25 adet kınalı keklik olduğun fark etti. Jandarma personeli durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, ele geçirilen malzemeleri ve kınalı keklikleri teslim alarak şubeye getirdi.

Ekipler, kafes avcılığı yapan 6 kişiye 4 bin 134 lira idari para cezası ve 35 bin lira tazminat cezası olmak üzere toplam 39 bin 134 lira para cezası kesti. Kınalı kekliklerin kontrolleri yapıldıktan sonra yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.