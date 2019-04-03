Kınalı Kuzu Oy Veren Sahibinin Peşinden Ayrılmadı

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, Mehmet Ellidirhem (62) adlı hırdavatçı oy kullanmaya 2 aylık kuzusuyla gitti.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, Mehmet Ellidirhem (62) adlı hırdavatçı oy kullanmaya 2 aylık kuzusuyla gitti. Ellidirhem'in oy kullandığı sırada kabine giren ve etrafta dolaşan kuzu, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Hatta bazıları, sahibinin peşinden ayrılmayan kuzuyu cep telefonlarıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.



Yalvaç'ın Kızılca Mahallesi'nde oturan 3 çocuk, 6 torun sahibi Mehmet Ellidirhem, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için Şehit Latif Keçeci Anadolu Lisesi'ne gitti. Beraberinde annesi Ayten Ellidirhem(32) olan Mehmet Ellidrhem'i 2 aylık kuzusu adım adım takip etti. Peşinde ayrılmadığı sahibiyle oy kullanılan kabine giren ve etrafta gezinen kuzu, vatandaşlar ile sandık görevlileri arasında "Kuzu da imza atmazsa kabul etmem" şeklinde esprilere neden oldu. Bazı vatandaşlar kuzuyu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



Mehmet Ellidirhem, "Annemle evden çıktık. Kuzu sesimi duyunca bağırmaya başladı. Dayanamadım çıkardım. Arabaya binip, bizimle geldi. Oy verme kabinine girdi. Kuzuyu bir çobandan satın aldım. İlk sahibinin küçük oğlu, evcilleştirmiş. Çocuk gibi çevremizde dolaşıyor, merdivenleri çıkıp, eve giriyor ve kanepeye yatıyor. Çarşı, pazar benimle geziyor. Aileden biri oldu" diye konuştu. Ellidirhem, kuzuya isim vermediklerini 'Gel oğlum' diyerek, çağırmanın yeterli olduğunu söyledi. - Isparta

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu, Devir İşlemini Tüm Türkiye ile Paylaştı

Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Teklifine CHP'den İlk Yorum: Bugünün İşi Değil

İBB Binasına Ekrem İmamoğlu Pankartı Asıldı

Seçimi Kaybeden Muhtarın Söktüğü Park Yeniden Yapıldı