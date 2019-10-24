Kınalı kuzular dualarla asker ocağına uğurlandı

Sancaktepe Belediyesi'nin 'Uğurlar Ola Mehmedim' sloganıyla düzenlediği asker uğurlama töreninde duygu dolu anlar yaşandı. 'Kınalı kuzuların' kınalarını bizzat yakan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, göreve giden askerlerin seslendirdiği türküleri asker anneleriyle birlikte dinlerken duygusal anlar yaşadı.

Sancaktepeli 99/4 tertip Mehmetçikler, Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen 'Uğurlar ola Mehmedim' Asker Uğurlama Töreni'yle vatani görevlerine uğurlandı. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nin yanındaki meydanda düzenlenen programa Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, siyasi partilerin temsilcileri, belediye yöneticileri ve vatan borcunu yerine getirmek üzere görev yerlerine gitmeye hazırlanan askerlerin aileleri katıldı. Program öncesinde askerler için Kur'an-ı Kerim okundu, ardından da İstiklal Marşı okundu.

Vatani görevlerine başlamaya hazırlanan askerlerin isimleri ve görev yerleri tek tek okunarak sahneye çağrıldı. Ardından Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü kürsüye gelerek alandaki asker ailelerini selamlayıp asker uğurlamalarında taşkınlık yapılmaması uyarısında bulundu. Kurban kesimi için bekleyen görevlilere, telekonferans yöntemiyle vekalet ve talimat veren Başkan Şeyma Döğücü, sahnedeki askerlerin kınalarını bizzat yakarak görevlerini başarıyla tamamlayıp sağ salim dönmeleri için dua etti. Askerlerin Başkan Şeyma Döğücü'nün elini öpüp sarılmaları duygusal anlara neden oldu.

'ÖLÜRSEK ŞEHİDİZ, KALIRSAK GAZİ' DİYEN BİR MİLLETİN EVLATLARI BU ÇOCUKLARIMIZ'

Asker kınasının yakılması sırasında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "Bugün askerlerimizi, kıymetli evlatlarımızı, ben kınalı kuzularımız diyorum, peygamber ocağına yolcu ediyoruz. Ülkemiz savaşın eşiğinde olan bu kritik durumda, Barış Pınarı Harekatı ile barış götürmeye çalıştığımız ama dünya tarafından çok farklı şekilde yansıtılan bu kritik sürecinde, güvenli bölgenin oluşturulması için canlarını ortaya koyan Mehmetçiğimizle birlikte, şu anda bu çocuklarımızın bunu göze alarak askere gidiyor olmaları bizim için çok büyük bir gurur. 'Ölürsek şehidiz, kalırsak gazi' diyen bir milletin evlatları bu çocuklarımız. Onlara kınalar yaktık, kurbanlarını kestik, dualar ettik, Kuran'larını okuttuk. Sülüslerini getirdiler, biz de onları küçük hediyelerle askere uğurluyoruz" dedi.

'EN BÜYÜK MUTLULUK, ASKER OLMAMIZ'

Kınaları yakılan askerler ise, "Ne Mutlu Türk'üm diyene, başka bir şey yok. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu organizasyon için. Gurur duyuyoruz. İlkleri başkanımızla yaşıyoruz. En büyük mutluluk, asker olmamız" diye konuştu. Kınası yakılan oğlu için konuşan asker annesi ise, "Sevinçten, gururdan insan duygulanıyor. Sancaktepe'de bunun başlatılması çok güzel olmuş. Şeyma başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer belediyelere de örnek olur. Az önce bahsettiği gibi, inşallah sokaklarda silah atmalar, gürültüler, patırtılara gerek kalmadan, askerlerimizin belediyeler bünyesinde toplu şekilde uğurlandığını görürüz. Rabbim bütün Mehmetçikleri korusun" dedi.

Mehmetçikler için hep birlikte edilen duanın ardından, göreve gidecek askerlerin seslendirdiği vatan türküleri dinlendi. Türküleri Başkan Şeyma Döğücü ile birlikte dinleyen alandaki vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.

(Caner Evyapan/İHA)