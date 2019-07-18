Son Dakika Haberleri: Kınalı kuzular peygamber ocağına uğurlandı
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Kınalı kuzular peygamber ocağına uğurlandı

1 saat önce

Ümraniye Belediyesi tarafından askere gidecek onlarca genç için "Asker Uğurlama Töreni" düzenlendi.

Kınalı kuzular peygamber ocağına uğurlandı, System.String[]
Ümraniye Belediyesi tarafından askere gidecek onlarca genç için "Asker Uğurlama Töreni" düzenlendi. Kınalı kuzular dualar eşliğinde peygamber ocağına uğurlandı.
Ümraniye Belediyesi ilk kez düzenlediği "Asker Uğurlama Töreni" ile onlarca genci askere uğurladı. Mehter marşı ile başlayan program dualarla son buldu. Programa katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve asker anneleri gençlere dualar eşliğinde kına yaktılar. Program Ömer Döngeloğlu'nun ve çok sayıda vatandaşın askerlere ettiği dua ile son buldu.
"ASKERE GİDECEĞİM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Askere gideceği için çok gururlu olduğunu söyleyen Mert Cize, "Bizim için düzenlenen bu programda çok eğlendik. Çok güzel ağırlandık. Askere gideceğim için çok heyecanlıyım. Çok gururluyum. Böyle bir etkinliğin düzenlenmesi çok moral oldu. Herkese ve Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"ASKERLERİMİZİ DÜĞÜNE GİDER GİBİ UĞURLAYADIK"

Etkinliğe katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Asker uğurlama merasimindeyiz. Her Türk genci gibi evlatlarımız da askere gidecek. Biz de hediyelerini verip anneleriyle birlikte askerlerimize kınalarını yaktık. Askerlerimizi düğüne gider gibi uğurladık. Ümraniye'de böyle bir programı ilk defa yapıyoruz. İleriki yıllarda da yapmayı planlıyoruz. Askerlerimize hayırlı tezkereler diliyorum" dedi.


Ümraniye, Kınalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:06 Kaynak: DHA
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