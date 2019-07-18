Kınalı kuzular peygamber ocağına uğurlandı

Askere gideceği için çok gururlu olduğunu söyleyen Mert Cize, "Bizim için düzenlenen bu programda çok eğlendik. Çok güzel ağırlandık. Askere gideceğim için çok heyecanlıyım. Çok gururluyum. Böyle bir etkinliğin düzenlenmesi çok moral oldu. Herkese ve Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"ASKERLERİMİZİ DÜĞÜNE GİDER GİBİ UĞURLAYADIK"
Etkinliğe katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Asker uğurlama merasimindeyiz. Her Türk genci gibi evlatlarımız da askere gidecek. Biz de hediyelerini verip anneleriyle birlikte askerlerimize kınalarını yaktık. Askerlerimizi düğüne gider gibi uğurladık. Ümraniye'de böyle bir programı ilk defa yapıyoruz. İleriki yıllarda da yapmayı planlıyoruz. Askerlerimize hayırlı tezkereler diliyorum" dedi.