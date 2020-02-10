Kınalı Kuzular 'Peygamber Ocağına' uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kınalı Kuzular 'Peygamber Ocağına' uğurlandı - Son Dakika

Kınalı Kuzular 'Peygamber Ocağına' uğurlandı

6 saat önce

Niğde'de 2000/2 tertipler için asker uğurlama eğlencesi düzenlendi.

Kınalı Kuzular 'Peygamber Ocağına' uğurlandı, System.String[]

Niğde'de 2000/2 tertipler için asker uğurlama eğlencesi düzenlendi. Belediye Başkanı Emrah Özdemir askere gidecek gençlere hayırlı teskereler temennisinde bulundu.


Programa, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin, Nar Mahallesi Muhtarı Yakup Bostan, Nar Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bayram Öztürk, asker aileleri ve mahalle sakinleri katıldı.


Eğlenceye katılan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Her Türk genci gibi evlatlarımızda askere gidecek. Bizde askerlerimizin hediyelerini verip aileleri ile birlikte kınalarını yaktık. Düğüne uğurlar gibi uğurladığımız askerlerimize şimdiden hayırlı teskereler diliyorum" dedi.


Asker uğurlama eğlencesinden sonra Belediye Başkanı Özdemir, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ile birlikte Nar Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle birlikte sohbet etti. - NİĞDE

Emrah Özdemir, AK Parti, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:57 Kaynak: İHA
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