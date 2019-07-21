Son Dakika Haberleri: Kınalıada'da anlamlı dostluk maçı
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Kınalıada'da anlamlı dostluk maçı

20 dakika önce

Taksimspor ve Sarıyer veteran takımları, Türk futbolunun efsane ismi eski Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sarıyerli Eyüp Odabaşı'nı ölümünün 4. yılında yaptıkları dostluk maçıyla andı.

Kınalıada'da anlamlı dostluk maçı, System.String[]
Taksim spor ve Sarıyer veteran takımları, Türk futbolunun efsane ismi eski Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sarıyerli Eyüp Odabaşı'nı ölümünün 4. yılında yaptıkları dostluk maçıyla andı.
Kınalıada Barsamyan Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen mücadele öncesi konuşma yapan spor yazarı Aram Kuran, organizasyonun önemine değindi.
Taksimspor Kulübü Başkanı Garo Hamamcıoğlu ve Sarıyer veteran takım kaptanı Eyüp Şengül'e teşekkür eden Aram Kuran, "Her yıl Kınalıada'da Türk Futbolu'na örnek olmuş değerli büyüklerimizi birlikte anmak ve genç nesle örnek sporcuları unutturmamak adına yaptıklarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Sarıyer, Eyüp, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:57 Kaynak: AA
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