Kınalıada'da anlamlı dostluk maçı
20 dakika önce
Taksimspor ve Sarıyer veteran takımları, Türk futbolunun efsane ismi eski Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sarıyerli Eyüp Odabaşı'nı ölümünün 4. yılında yaptıkları dostluk maçıyla andı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:57 Kaynak: AA
Taksim spor
ve Sarıyer
veteran takımları, Türk futbolunun efsane ismi eski Fenerbahçe
, Trabzonspor
ve Sarıyerli Eyüp
Odabaşı'nı ölümünün 4. yılında yaptıkları dostluk maçıyla andı.
Kınalıada Barsamyan Futbol
Sahası'nda gerçekleştirilen mücadele öncesi konuşma yapan spor yazarı Aram Kuran, organizasyonun önemine değindi.
Taksimspor Kulübü Başkanı Garo Hamamcıoğlu ve Sarıyer veteran takım kaptanı Eyüp Şengül'e teşekkür eden Aram Kuran, "Her yıl Kınalıada'da Türk Futbolu'na örnek olmuş değerli büyüklerimizi birlikte anmak ve genç nesle örnek sporcuları unutturmamak adına yaptıklarınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
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