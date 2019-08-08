Son Dakika Haberleri: Kınalıada'da Süleyman Seba Günü
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Kınalıada'da Süleyman Seba Günü

6 dakika önce

Türk sporunun efsane ismi ve Beşiktaş'ın unutulmaz başkanı Süleyman Seba, vefatının 5'nci yılına girilirken Kınalıada'da düzenlenen bir organizasyonla anıldı.

Kınalıada'da Süleyman Seba Günü, System.String[]
Türk sporunun efsane ismi ve Beşiktaş'ın unutulmaz başkanı Süleyman Seba, vefatının 5'nci yılına girilirken Kınalıada'da düzenlenen bir organizasyonla anıldı. Anmada Seba'nın onursal başkanlığını yaptığı iki kulüp Beşiktaş ve Taksim Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün unutulmaz futbolcuları bir dostluk maçı oynadı. Karşılaşmada Süleyman Oktay, Mehmet Ekşi, Ulvi Güveneroğlu, Recep Çetin, Hayri Ülgen, Ömer Gülen, Zafer Öğer ve daha bir çok veteran futbolcu forma giydi.
Kınalıada sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği karşılaşma öncesi organizasyonun düzenlenmesinde öncülük yapan Faruk Çakır ve spor yazarı Aram Kuran'ın yanı sıra Taksim Spor Kulübü Başkanı Garo Hamamcıoğlu da birer konuşma yaptı.
Konuşmalarda 13 Ağustos 2014'te vefat eden Süleyman Seba'nın birleştirici özelliğine vurgu yapılırken, bu tür anmalarla genç nesillere örnek gösterilmesinin ve unutulmamasının hedeflendiği belirtildi.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:08 Kaynak: DHA
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