Kınalıada korveti, Antalya'da (2) - Son Dakika

GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKTI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili açıklarına demir atan Türk Donanması'na katılan yerli üretim ada sınıfı korvet gemisi TCG Kınalıada (F-514), görkemli görünümüyle dikkati çekti. MİLGEM Projesi kapsamında üretilen yerli savaş gemilerinden biri olan TCG Kınalıada korvetini görmek isteyenler, Konyaaltı sahili ile falezlere geldi. Antalyalıların cep telefonları ve kameralarıyla görüntülediği korvet, beğeni topladı.

'ÇOK GURURLUYUM'Falezler üzerindeki seyir terasından geminin fotoğraflarını çeken gençler gururlu olduklarını söyledi. Arkadaş gurubuyla birlikte motosiklet gezisi yaptıklarını belirten Cem İşler, "Çok gururluyum. İlk kez görüyorum. Türkiye 'nin ilk yerli üretim savaş gemisi" dedi.'KINALIADA GEMİMİZİ GÖRDÜK'

Ada Lukadinya ise kız arkadaşı Yağmur Sıla Patzer ile birlikte selfie çekimi yaptı. Geminin Türkiye'nin ilk yerli üretim savaş gemisi olduğunu bildiğini belirten Lukadinya, "Çok gururlandık" derken, Yağmur Sıla Patzer da "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Denize baktığımızda da Kınalıada gemimizi gördük çok gururlandık" diye konuştu.