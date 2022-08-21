Kınalıada önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı - Son Dakika
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Kınalıada önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı

21.08.2022 16:46
Kınalıada önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Kınalıada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığı bildirildi.

Kınalıada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığı bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kınalıada önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 4 kişi bulunan 15 metre boyundaki teknenin KEGM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu teknenin Kalamış Marina'ya yanaştırıldığı kaydedildi. ???????

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kınalıada önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kınalıada önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı - Son Dakika
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